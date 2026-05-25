Hockeysters Den Bosch verliezen finale om landstitel van Amsterdam

Vandaag om 13:24 • Aangepast vandaag om 16:18
Hockeysters Amsterdam en Den Bosch speelden gelijk in eerste finalewedstrijd (foto: Orange Pictures)
De hockeysters van HC Den Bosch hebben maandagmiddag de strijd om de landstitel verloren van Amsterdam. De ploeg uit de hoofdstad was in de shoot-outs net iets beter (4-3). Beide finaleduels waren geëindigd in een 2-2-gelijkspel. 

Mariëlle Bijlmakers

Het was lange tijd billenknijpen voor de hockeysters. Na de reguliere speeltijd was het meteen tijd voor de shoot-outs. Maar na vijf shoot-outs per team was de stand opnieuw 2-2. In de sudden death liep Pien Sanders zich in eerste instantie vast, maar scoorde toch in de rebound. 

Daarna was het de beurt aan Frédérique Matla. Maar de routinier  miste voor Den Bosch. In de eerste serie was het haar ook niet gelukt om de bal binnen te spelen. 

Den Bosch had de 24ste landstitel binnen kunnen slepen. Geen enkel vrouwenhockeyteam  heeft zo vaak de landstitel gepakt als de vrouwen van Den Bosch. 

