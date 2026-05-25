PVV verspreidt weer nepbeelden, nu rechtbankschets van Syrische verdachten
Opnieuw is de PVV in opspraak geraakt omdat de partij AI heeft ingezet om nepbeelden te verspreiden. Deze keer heeft de Brabantse fractie een rechtbanktekening bewerkt en verspreid van twee Syrische broers die terechtstonden in de zaak rond het vermoorde meisje Ryan (18).
Op de nepbeelden zijn de gezichten van de verdachten te zien, maar dan met een boze gezichtsuitdrukking. De paarse achtergrondkleur is aangepast naar donkergrijs.
Dat heeft de NOS ontdekt. De beelden hebben anderhalve dag online gestaan. Binnen een kwartier nadat de fractievoorzitter van de PVV in Brabant om een reactie was gevraagd, was de video niet meer zichtbaar op Instagram.
Eerder kwam Tweede Kamerlid Maikel Boon in opspraak toen hij nepbeelden van Frans Timmermans verspreidde via social media.
De PVV laat weten dat het bericht was gemaakt 'op basis van berichten in de media om aandacht te vragen voor de problematiek rondom de gehele asielketen'. De partij zegt de video 'na nadere bestudering' te hebben verwijderd en wil over mogelijke auteursrechtelijke kwesties 'via de media geen uitspraken doen'.
In de zaak rond de vermoorde Ryan hebben de broers 20 jaar cel gekregen. De vader is tot 30 jaar celstraf veroordeeld als kwade genius achter de moord, die is gepleegd omdat het meisje de familie-eer zou hebben aangetast omdat ze zich te westers gedroeg.
De originele tekening is gemaakt door rechtbanktekenaar Petra Urban. Volgens haar tast het aanpassen van tekeningen de betrouwbaarheid van haar werk aan en ze noemt het "kwalijk".
"Aangezien er in de rechtszaal alleen getekend mag worden, weet je vrij zeker: wat daarvandaan komt, dat klopt. Als mensen daar een draai aan geven, wordt die betrouwbaarheid aangetast", zegt Urban.
De tekenaar overweegt juridische stappen te ondernemen en zoekt contact met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en auteursrechtenorganisatie Pictoright.