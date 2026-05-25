PVV verspreidt weer nepbeelden, nu rechtbankschets van Syrische verdachten

Opnieuw is de PVV in opspraak geraakt omdat de partij AI heeft ingezet om nepbeelden te verspreiden. Deze keer heeft de Brabantse fractie een rechtbanktekening bewerkt en verspreid van twee Syrische broers die terechtstonden in de zaak rond het vermoorde meisje Ryan (18).

Op de nepbeelden zijn de gezichten van de verdachten te zien, maar dan met een boze gezichtsuitdrukking. De paarse achtergrondkleur is aangepast naar donkergrijs. Dat heeft de NOS ontdekt. De beelden hebben anderhalve dag online gestaan. Binnen een kwartier nadat de fractievoorzitter van de PVV in Brabant om een reactie was gevraagd, was de video niet meer zichtbaar op Instagram. Eerder kwam Tweede Kamerlid Maikel Boon in opspraak toen hij nepbeelden van Frans Timmermans verspreidde via social media.

De oorspronkelijke tekening van Petra Urban.

