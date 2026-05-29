Hannie verzamelt nog steeds flippo's: 'Ik zit nu op 11.000'

Voor veel mensen roept het meteen herinneringen op: grabbelen in een zak chips op zoek naar die ene speciale flippo. In de jaren 90 waren de plastic schijfjes niet weg te denken van het schoolplein. Albums werden fanatiek gevuld, er werd geruild en sommige kinderen (en volwassenen) deden er alles aan om hun verzameling compleet te krijgen. Ook bij Hannie van Duijnhoven uit Uden begon het in die tijd, en ze stopte eigenlijk nooit meer.

De hype rondom de flippo’s ontstond halverwege de jaren 90 toen het chipsmerk Smiths ze in Nederland introduceerde. Het idee is geïnspireerd door de Amerikaanse ‘caps’: dat waren versierde melkflesdoppen die verzameld werden. Hier in Nederland sloeg het meteen aan. “Mensen maakten zelfs chipszakken open in de winkel om de flippo’s eruit te halen”, weet Hannie nog. “En op schoolpleinen ontstond er soms ruzie over.”

Het sparen van flippo's begon toen haar kinderen met de schijfjes thuis kwamen. Ze kregen een album om ze bij elkaar te houden. “Ik wilde ze helpen en wilde ook dat het goed gebeurde. Ze mochten dan ook niet met alle flippo’s spelen, want dan zouden ze beschadigen”, lacht Hannie. Zelfs de afwas werd thuis ineens populair. “Als ze me hielpen, kregen ze een flippo. Het was een soort chantagemiddel om ze te laten helpen met het huishouden”.

Uiteindelijk gingen de kinderen uit huis en bleef Hannie achter met de verzameling. Daar kwam bij dat ze van andere mensen ook nog flippo's kreeg omdat er thuis werd opgeruimd. “Ik ben doorgegaan met sparen omdat ik er veel plezier uit haalde. Inmiddels zit ik op 11.000 flippo’s. Daar zitten ook versies tussen uit België en Amerika.”

Buiten het feit dat Hannie er veel voldoening uithaalt, leert ze er veel van. “Ze hebben ook acties gehad met als thema ‘bezienswaardigheden in de wereld’ of ‘olympische sporten’. Die leer je dan ook kennen. Je maakt ook vrienden met mensen die ook dingen verzamelen, het is een gezellige gemeenschap.”

Die mensen komen samen bij de verzamelbijeenkomst die Hannie mede organiseert. Iedere vierde zondag van de maand komen verzamelaars samen in Zijtaart om herinneringen op te halen én te ruilen. “Veel mensen vinden het meteen weer leuk zodra ze een flippo zien. Het geeft herkenning. Bijna iedereen heeft er vroeger wel eentje gespaard.”