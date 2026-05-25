Urenlang geen treinen rondom Den Bosch na aanrijding
Vandaag om 15:49 • Aangepast vandaag om 16:35
Tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel rijden de komende uren geen treinen. Dat komt door een aanrijding op het spoor bij Vught.
De NS denkt dat de treinen rond half zeven 's avonds weer rijden.
Een woordvoerder zei iets na vier uur dat de NS bezig is met het regelen van vervangend busvervoer. "Wanneer dat rond is, kunnen reizigers dat zien in de reisplanner."
