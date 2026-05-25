Willy en René zijn het zat: 'Wie zeurt om een gele kaart, verdient 'm zelf'

Vele weken na het kampioenschap van PSV konden club-iconen Willy en René van de Kerkhof nóg een keertje juichen. De broers zijn erg blij met de promotie van buurman Willem II en noemen die ook verdiend. "Die eerste wedstrijd had Volendam vijf keer moeten scoren maar de tweede wedstrijd deden ze het goed", aldus Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Geweldig, dan hebben we tenminste ook volgend jaar weer een Brabantse derby."

Ook met de andere grote play-offs-ontknoping bij Ajax-Utrecht konden de broers wel leven. "Ik had het Utrecht graag gegund, zegt René, "maar Ajax was gewoon iets beter. Alleen die Weghorst... Het enige wat die goed deed was die penalty binnenschieten. Die moet ook echt niet mee naar het WK." Ook ergerde René zich die wedstrijd aan de scheidsrechter. "Die 1-0 was volgens mij buitenspel en verder wou die Lindhorst de hele wedstrijd naar zich toetrekken. Het is geen Lindhorst, het is een lindworm! Een goeie scheidsrechter die zie je niet." Broer Willy wil ook nog wel een ergernis kwijt. "Het valt me dit jaar op dat veel spelers, ook al is er níks aan de hand, tien meter doorrollen, dan naar de scheidsrechter kijken of hij fluit en fluit hij niet dan staan ze weer op en lopen door! Dat gebeurt weer steeds meer. En dat vragen om een gele kaart voor een tegenstander... Dat deed die Rosa van Ajax gisteren. Een scheidsrechter moet dan zeggen: Wil jij zo graag een kaart? Nou hier heb je er zelf een!"

"Flikker op, Kerkhof!"

Al met al kijken de broers terug op een prachtige voetbalcompetitie. "Alleen hoop ik wel dat het volgend jaar weer spannender wordt. Het was leuk voor ons, maar zo'n ontknoping als het jaar ervoor met Groningen-Ajax, dat vergeet je toch nooit meer?" Van Ajaciedje pesten, zijn de gebroeders ook nooit vies. "Sjaak Swart nodigde mij van de week uit voor de Champions Lounge in de ArenA. Ik zei: Maar dat is toch veranderd bij jullie? Hoezo, zegt-ie. Ik zeg: dat heet voortaan toch Conference Lounge? Zegt-ie: Flikker op, Kerkhof hahaha." Nu de competitie er echt op zit, gaat alle aandacht naar het WK en de blessuregevallen die er zijn bij Oranje. "Ik zou echt alleen fitte spelers meenemen", zegt René. Als Depay nu weer echt fit wordt, dan moet je hem meenemen en anders thuislaten. Jammer dan." Voor Willy maakt het uit wat voor kwetsuur het is en om wie het gaat. "Als Frenkie de Jong zijn enkeltje zwikt dan moet ie gewoon mee."

"Virgil verdient een afscheid met die beker."

Over de vooruitzichten voor Oranje verschillen Willy en René nogal van inzicht. "Ik las dat Virgil van Dijk waarschijnlijk afscheid neemt bij Oranje, hij verdient gewoon een afscheid met die beker", zegt Willy. Al is hij ook al heel blij met een plek bij de laatste vier. René ziet het wat somberder in. "We zijn denk ik veel eerder thuis. Ik hou het bij een plek bij de laatste zestien." De gebroeders zijn ook tijdens het WK geregeld te horen in hun eigen podcast.