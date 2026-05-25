Ayoub (28) uit Oosterhout vermist, laatst gezien op zijn werk
Vandaag om 16:41 • Aangepast vandaag om 17:00
Ayoub Boudazra (28) uit Oosterhout is vermist. Hij is zaterdag 16 mei voor het laatst gezien op zijn werk in Raamsdonkveer, meldt de politie. Zijn familie maakt zich zorgen.
Hij vertrok die dag rond half negen 's ochtends vanuit zijn werk. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Ayoub is 28, heeft zwart haar en een zwarte baard. Meer informatie deelt de politie niet.
De politie roept mensen die Ayoub hebben gezien op om contact op te nemen.
