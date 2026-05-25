Kinderen raakten zwaargewond nadat vader spiritus op barbecue spoot

De twee kinderen die maandagmiddag gewond raakten bij een ongeluk tijdens een barbecue in Breda, stonden naast hun vader die spiritus op het vuur spoot. De kinderen zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het ongeluk gebeurde tijdens een barbecue van de Augustinusparochie op de binnenplaats van de Franciscuskerk in Breda. De dag begon feestelijk, vertelt priester Rian Supardi tegenover Omroep Brabant. "We begonnen vanmorgen met een mis om halfelf. Daarna zijn we hier naartoe gegaan voor de barbecue. Maar dat is vervelend afgelopen", vertelt hij beduusd.

Supardi vertelt dat de kinderen, die volgens hem rond de tien jaar oud zijn, te dicht bij het vuur stonden. Hun vader spoot er op dat moment spiritus op. "In het begin probeerde hij het vuur aan te maken met een aansteker. Maar dat werkte langzaam, daarom is er spiritus gebruikt."