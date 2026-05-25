NS-boa's vanaf komende week met wapenstok op station Den Bosch
Veiligheidspersoneel van de NS in Den Bosch heeft vanaf komende week een wapenstok op zak. Het gaat om een proef die een jaar duurt. Den Bosch is één van de steden waar de proef wordt gehouden.
Volgens de NS hebben 'spoorboa's' steeds vaker te maken met agressie en geweld. Een wapenstok moet bijdragen aan de veiligheid. 75 van de ongeveer 700 spoorboa's van de NS krijgen een wapenstok.
Naast Den Bosch werken zij in Den Haag, Zwolle en Rotterdam. In de laatstgenoemde plaats startte de proef afgelopen week. "Vooral tijdens aanhoudingen kan je omstanders die zich ermee gaan bemoeien, en waardoor je in onveilige situaties komt, op veilige afstand houden", zei de NS-boa die in Rotterdam meedoet aan de proef tegen de NOS.
Het personeel dat een wapenstok gaat dragen, is sinds begin dit jaar getraind. De wapenstok is slechts een van de maatregelen die wordt genomen om het NS-personeel veiliger te kunnen laten werken. Conducteurs krijgen later dit jaar een bodycam.
Wat doen spoorboa's?
Boa's van de NS werken altijd in duo's en mogen mensen aanhouden, als het moet met geweld. Nu zijn ze uitgerust met handboeien en een portofoon. Ze komen in actie in de trein en op het station na hulpverzoeken en houden veiligheidscontroles op plekken waar NS veel overlast verwacht.
NS-medewerkers maakten vorig jaar 1132 keer melding van agressie, het jaar daarvoor was dat 1095. Daarnaast waren NS-boa's in 2025 11 procent vaker betrokken bij incidenten met fysieke en verbale agressie.
De NS wijst erop dat boa's worden ingezet op situaties die vaak al geëscaleerd zijn, schrijft de NOS.
