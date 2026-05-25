NS-boa's vanaf komende week met wapenstok op station Den Bosch

Veiligheidspersoneel van de NS in Den Bosch heeft vanaf komende week een wapenstok op zak. Het gaat om een proef die een jaar duurt. Den Bosch is één van de steden waar de proef wordt gehouden.

Volgens de NS hebben 'spoorboa's' steeds vaker te maken met agressie en geweld. Een wapenstok moet bijdragen aan de veiligheid. 75 van de ongeveer 700 spoorboa's van de NS krijgen een wapenstok.

Naast Den Bosch werken zij in Den Haag, Zwolle en Rotterdam. In de laatstgenoemde plaats startte de proef afgelopen week. "Vooral tijdens aanhoudingen kan je omstanders die zich ermee gaan bemoeien, en waardoor je in onveilige situaties komt, op veilige afstand houden", zei de NS-boa die in Rotterdam meedoet aan de proef tegen de NOS. Het personeel dat een wapenstok gaat dragen, is sinds begin dit jaar getraind. De wapenstok is slechts een van de maatregelen die wordt genomen om het NS-personeel veiliger te kunnen laten werken. Conducteurs krijgen later dit jaar een bodycam.