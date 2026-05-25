Bestuurder rijdt met 50 km/u door woonwijk in Nuenen en raakt gewond

Vandaag om 19:23 • Aangepast vandaag om 19:34
De auto van de bestuurder raakte zwaar beschadigd (foto: AS Media).
Een bestuurder heeft zondagmiddag met vijftig à zestig kilometer per uur door een woonwijk in Nuenen gereden. De automobilist botste tegen meerdere auto's en raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf 's middags aan de Voirt. De bestuurder zou onwel zijn geraakt en botste met hoge snelheid tegen meerdere auto's aan.

Twee auto's raakten daardoor flink beschadigd, andere liepen lichte schade op. De bestuurder raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis.

