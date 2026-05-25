Oud-prof Jan Renders overleden: behaalde in 1963 eerste landstitel met PSV

Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt vv Gemert, de voetbalclub waar Renders jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Als prof werd hij met PSV in het seizoen 1962/1963 voor het eerst landskampioen in een wedstrijd tegen Ajax. "We wilden ze godverdomme pakken."

Renders was prof in de tijd dat Johan Cruijff in het eerste elftal van Ajax speelde. In 1964 was hij zelfs de directe tegenstander in de eerste wedstrijd van de legendarische nummer 14. Renders was in die tijd verdediger bij GVAV, het huidige FC Groningen. Tussen 1964 en 1968 speelde hij 122 wedstrijden voor de Groningers. Ook dichter bij huis, bij PSV, was hij jarenlang een vaste waarde. Voor de Eindhovenaren kwam hij in totaal 140 keer uit, met het eerste landskampioenschap van 1962/1963 als absolute hoogtepunt van zijn carrière. In 2015 blikte de voetballer met Omroep Brabant nog eens terug op dat eerste kampioenschap. "Dit is schitterend", zei hij terwijl hij naar de beelden keek. "Het voelt alsof ik weer op het veld sta."

Het kampioenschap van PSV in 1963 was verrassend. Ajax en Feyenoord waren destijds de topclubs. Met PSV werd op voorhand weinig rekening gehouden. Maar toch, dankzij een 5-2 zege op Ajax pakte PSV de titel. "Wij hadden geen hekel aan Ajax, maar toch: het was extra mooi om tegen die Amsterdammers de titel te pakken", memoreerde Renders in 2015. "We wilden ze godverdomme pakken. We wilden ze pakken en godverdomme de tent uit jagen hier. En dat lukte dus." In deze video uit 2015 blikt Jan Renders terug op het eerste kampioenschap van PSV:

Voor het PSV van 2015 voorspelde Renders een 'dik' kampioenschap. En hij kreeg gelijk. "Ze hebben een goed elftal. Beter dan ons elftal", zei hij destijds. "Ze verdienen ook wat meer dan wij. Maar verder is er niet veel veranderd. Want kampioen blijf je de rest van je leven. Altijd." Renders eindigde zijn professionele voetbalcarrière in 1971 bij Helmond Sport. Daarna trainde hij tal van amateurclubs, waaronder vier jaar lang vv Gemert. Tussen 1976 en 1980 was hij verantwoordelijk voor een 'ongekende opmars' van het eerste elftal, zo laat de club weten in het overlijdensbericht. Gemert werd drie keer op rij kampioen en sprong zo van de vierde naar de eerste klasse. 'Het waren hoogtijdagen voor het zwartwitte keurkorps', schrijft de club op haar website. 'De band met Gemert is altijd sterk gebleven. Jan en zijn vrouw Mia kwamen nog regelmatig naar het dorp en de club en onderhielden nog nauwe banden met veel clubmensen van toen.'

Jan Renders (links) als aanvoerder van GVAV in een duel tegen Willy van der Kuijlen van PSV op 4 februari 1968 (foto: Ben Hansen/ANP).

