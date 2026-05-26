Brand verwoest sloep in Waspik, slachtoffer met brandwonden naar ziekenhuis

Een sloep is maandagavond uitgebrand bij jachthaven 't Oude Maasje in Waspik. Op de boot bevonden zich meerdere opvarenden. Een van hen sprong het water in om zichzelf in veiligheid te brengen. Een ander liep fikse brandwonden op.

Het lukte de eigenaar van de jachthaven met een sleepbootje de brandende sloep naar de kant te trekken. Daar kon de brandweer vanaf de steiger en vanaf een takelboot het vuur bestrijden. Toch kon de brandweer niet voorkomen dat de sloep uitbrandde.

De man die in het water was gesprongen, kon na controle naar huis. De andere opvarende is met brandwonden in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand was dinsdagochtend vroeg nog niets bekend.

Toen de sloep eenmaal aan de kant was, heeft de brandweer nog nageblust. Daarna is de uitgebrande sloep meegenomen naar een terrein en daar opgeslagen. De brand trok veel bekijks.