Sloep in Waspik door brand verwoest, slachtoffer loopt brandwonden op

Een sloep is maandagavond uitgebrand bij jachthaven 't Oude Maasje in Waspik. Op de boot bevonden zich een opvarende. Die sprong het water in om zichzelf in veiligheid te brengen, maar liep flinke brandwonden op.

Het lukte de eigenaar van de jachthaven de brandende sloep met een sleepbootje naar de kant te trekken. Daar kon de brandweer vanaf de steiger en vanaf een takelboot het vuur bestrijden. Toch kon de brandweer niet voorkomen dat de sloep uitbrandde.

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Toen de sloep eenmaal aan de kant was, heeft de brandweer nog nageblust. Daarna is de uitgebrande sloep meegenomen naar een terrein en daar opgeslagen. De brand trok veel bekijks.