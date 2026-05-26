Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Bus botst met vrachtwagen op 'verwarrende rotonde’: 7 passagiers gewond

Vandaag om 08:45 • Aangepast vandaag om 11:41

Zeven buspassagiers zijn dinsdagochtend gewond geraakt in Waalre. Een vrachtwagen raakte de bus op de kruising van de Valkenswaardseweg met de Koningin Julianalaan. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op een soort van rotonde waar het vaker bijna misgaat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de bus zat de 17-jarige Mikolaj. Hij was op weg naar zijn stage. “Ik zat met mijn oordopjes in en hoorde dus niet zo’n grote klap.” Hij vertelt dat er op het moment van de klap ongeveer vijftien passagiers in de bus zaten.

Het ongeluk gebeurde op een kruising die wel wat weg heeft van een rotonde, maar dat niet is. “De vrachtwagen stopte niet voor de haaientanden”, vertelt Mikolaj. “Het was voor de bus al te laat om te remmen.”

De schade aan de bus is groot. Een deel van de ruiten is gesneuveld. Dat komt doordat de vrachtwagen de bus als het ware ‘openritste’. De zeven gewonde passagiers raakten vooral gewond door rondvliegend glas. Mikolaj zelf raakte niet gewond.

“Mensen die langs de weg wonen, hebben ons heel fijn geholpen”, vertelt hij. Alle gewonde buspassagiers zijn nagekeken en doorverwezen naar hun huisarts. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

De kruising in Waalre waar het ongeluk gebeurde (foto: Google).
De kruising in Waalre waar het ongeluk gebeurde (foto: Google).

Volgens Mikolaj gebeurde het ongeluk omdat de kruising heel onduidelijk is. De kruising ziet eruit als een rotonde, maar is dat niet. Daardoor is de voorrang anders geregeld. “Vroeger stonden hier stoplichten”, zegt hij.

Maar nu is het volgens de scholier heel onduidelijk. “Het gebeurt veel vaker dat de bus ineens moet remmen omdat mensen doorrijden. Ook nu zal de vrachtwagenchauffeur gedacht hebben dat hij op een rotonde reed en dus voorrang had op de bus.” Maar het doorgaande verkeer op de doorgaande weg heeft voorrang.

Mikolaj en de andere niet-gewonde passagiers zijn doorgelopen naar een andere halte. Hij is uiteindelijk met wat vertraging op zijn stage-adres aangekomen.

  • Vanwege de botsing in Waalre kwamen meerdere hulpverleners naar de rotonde (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    Vanwege de botsing in Waalre kwamen meerdere hulpverleners naar de rotonde (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • De schade aan de aangereden bus is groot (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De botsing vond plaats op de rotonde die de Valkenswaardseweg met de Koningin Julianalaan verbindt (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Zeven buspassagiers raakten gewond bij de aanrijding in Waalre (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.