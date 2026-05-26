Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Bewoner overleden bij steekpartij in huis in Tilburg

Vandaag om 09:14 • Aangepast vandaag om 12:18
Onderzoek bij het huis in Tilburg waar de bewoner doodgestoken werd (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Onderzoek bij het huis in Tilburg waar de bewoner doodgestoken werd (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Het slachtoffer van de steekpartij maandagnacht in een huis aan de Trouwlaan in Tilburg is overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Het gaat om de bewoner van het huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De steekpartij vond rond twee uur 's nachts plaats. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, spoedden zich naar het huis maar ondanks alle medische zorg kon het slachtoffer niet worden gered.  

Twee andere bewoners van het huis zijn aangehouden. Het BD meldt dat het gaat om twee vrouwen. De politie kan dit niet bevestigen. Ook over de relatie tussen het slachtoffer en de twee aangehouden verdachten wil de politie niets kwijt. 

De recherche en andere specialisten van de politie zijn een onderzoek gestart. Veel is dinsdagochtend nog onduidelijk. De omgeving van het huis is vanwege het onderzoek afgezet.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.