Bewoner overleden bij steekpartij in huis in Tilburg

Het slachtoffer van de steekpartij maandagnacht in een huis aan de Trouwlaan in Tilburg is overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Het gaat om de bewoner van het huis.

De steekpartij vond rond twee uur 's nachts plaats. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, spoedden zich naar het huis maar ondanks alle medische zorg kon het slachtoffer niet worden gered.

Twee andere bewoners van het huis zijn aangehouden. Het BD meldt dat het gaat om twee vrouwen. De politie kan dit niet bevestigen. Ook over de relatie tussen het slachtoffer en de twee aangehouden verdachten wil de politie niets kwijt.

De recherche en andere specialisten van de politie zijn een onderzoek gestart. Veel is dinsdagochtend nog onduidelijk. De omgeving van het huis is vanwege het onderzoek afgezet.