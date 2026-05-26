Vermiste Ayoub uit Oosterhout is terecht

Ayoub (28) uit Oosterhout is terecht. Hij werd sinds zaterdag 16 mei vermist, maar de politie meldt dinsdagochtend dat hij is gevonden.

Ayoub werd op zaterdag 16 mei voor het laatst gezien op zijn werk in Raamsdonksveer. Hij vertrok die dag rond half negen 's ochtends vanuit zijn werk. Sindsdien ontbrak ieder spoor van hem.

Waar hij is gevonden en onder welke omstandigheden, meldt de politie niet.