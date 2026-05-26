Carnavalsvierder slaat man bewusteloos, krijgt een week om zich te melden

De politie heeft foto's gepubliceerd van een agressieveling die met carnaval iemand bewusteloos sloeg in Tilburg. De mishandeling gebeurde op de hoek van het Stadhuisplein en de Bisschop Zwijsenstraat. Het slachtoffer liep flinke schade aan zijn gebit op.

De mishandeling gebeurde op 15 februari. Op beelden is te zien dat de dader op dat moment een blauwe kiel, een groenoranje sjaal en een muts droeg . De man stapt na de mishandeling rustig op de fiets, schrijft de politie op Instagram.

De dader wordt nu op foto's nog niet-herkenbaar getoond. Hij krijgt een week de tijd om zich te melden. "Doe je dat niet, dan zullen de beelden herkenbaar getoond worden op televisie en social media", waarschuwt de politie.

Ook omstanders die getuige waren van de mishandeling of mensen die de dader kennen, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.