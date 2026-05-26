Hitteprotocol Rijkswaterstaat van kracht: meteen hulp bij pech op snelweg

Rijkswaterstaat heeft dinsdagochtend het zogenoemde hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Het protocol is om tien uur in werking getreden, meldt een woordvoerder. Volgens Weeronline kan de temperatuur oplopen tot 33 graden. Er worden daarom extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen.

Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan, worden dankzij het hitteprotocol meteen geholpen door Rijkswaterstaat. Als er een melding binnenkomt, wordt direct een berger ingeschakeld die de automobilist met pech naar een locatie zoals een tankstation of parkeerplaats brengt. Op de dagen dat het protocol geldt, gebeurt dat tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds.

Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. De temperatuur van het wegdek kan op zulke dagen oplopen tot boven de 50 graden.