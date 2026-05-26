Verouderde wegen, maar geen geld voor herstel: 'Bereikbaarheid in geding'

Veel infrastructuur is zo verouderd dat gemeenten en provincies zich zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Zij willen meer geld van het Rijk voor reparatie en vervanging.

Brabantse bruggen lopen risico Ook in Brabant zijn kwetsbare punten in de infrastructuur. Zo werd in april 2025 bekend dat het Cadettencamp op de A27 bij Breda, het Spoorviaduct op de A67 bij Geldrop en de Oosterhoutsebrug op de A27 bij Oosterhout binnen vijf jaar vervangen moeten worden. Die drie bruggen lopen risico op haarscheurtjes in de constructies en krijgen voorrang op de planning.

Als gemeenten en provincies niet méér geld krijgen, gaat iedereen dat merken in het dagelijks leven, zegt gedeputeerde Harry van der Maas uit Zeeland namens het Interprovinciaal Overleg. Sommige wegen moeten dan lange tijd worden afgesloten, zegt Maas. "En bij bepaalde bruggen moet je een gewichtsbeperking invoeren, zodat bepaalde vrachtwagens er niet meer overheen mogen."

Toe aan vervanging

Gemeenten en provincies zijn samen verantwoordelijk voor zo'n 80 procent van de infrastructuur in Nederland. Veel bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, kademuren en gemalen zijn zo'n 50 à 60 jaar oud en toe aan vervanging.

Voor het onderhoud is jaarlijks 1,5 miljard euro nodig, bleek in februari al uit een onderzoek in opdracht van het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dat veel bruggen en viaducten ongeveer nu vervangen moeten worden, was al lang bekend, zegt Van der Maas tegen de NOS. Maar de kosten vallen volgens hem hoger uit dan eerder gedacht. "We hebben het wel op ons af zien komen, maar niet de hoogte van de bedragen."

Dat heeft deels te maken met het zwaarder wordend goederen- en personenvervoer en meer eisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast zijn de kosten van materiaal en personeel door inflatie flink gestegen.

Minister Karremans en staatssecretaris Bertram schreven in maart al aan de Tweede Kamer dat er "scherpe keuzes" gemaakt zullen moeten worden. Ook nu zeggen zij in reactie op vragen van de NOS dat er prioriteiten moeten worden gesteld.

Scherpe keuzes

"Dat vinden wij ook", zegt Van der Maas. Hij denkt daarnaast aan oplossingen zoals verkeer meer spreiden en de druk op de wegen verlichten via het openbaar vervoer. Maar dan nog hebben gemeenten en provincies fors meer geld nodig voor de Nederlandse infrastructuur, zegt Van der Maas.

"Die infrastructuur heeft ons groot gemaakt, in Europa, in de wereld. We liggen in een deltagebied, we liggen aan zee, we hebben de prachtige havens. Als we dat nu niet gaan regelen met elkaar, zullen we allemaal de gevolgen merken."