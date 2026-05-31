Villa in het groen te koop in Moergestel: ‘Echt een geweldige locatie’

Een vrijstaande villa aan de Van Rijckevorsellaan in Moergestel staat te koop. Bewoonster Bianca Wolfs kijkt na ruim dertig jaar met warme gevoelens terug op haar tijd in het huis. “Dit was voor mij een ideale plek met kantoorruimte aan huis. Op een geweldige locatie, vrijstaand en dicht bij Tilburg. Helemaal super.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Het huis werd destijds gekocht door Bianca en haar man vanwege de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. “Dat maakte het voor ons extra interessant”, vertelt ze. Haar man, architect Marinus Wolfs, had samen met zijn vader een bureau en zag in de woning direct kansen. Grondig verbouwd

In de jaren daarna werd de villa volledig naar eigen smaak aangepast. “We hebben de hele bovenverdieping vernieuwd, een nieuw dak geplaatst en de indeling veranderd. De keuken bijvoorbeeld zat eerst aan de noordzijde, die hebben we naar de zuidzijde verplaatst.” Volgens Bianca voelde het huis daardoor heel anders aan. “We hebben het volledig verbouwd naar onze eigen smaak, met een logische indeling en veel licht.”

Foto: Lelieveld makelaardij.

Leven in het groen

Vooral de leefkeuken en woonkamer zijn uitgegroeid tot geliefde plekken in huis. “De keuken sluit aan op de prachtige bostuin. Dat is echt onze favoriete plek. Je kijkt hier uit op het groen en hoort de vogels fluiten. Het is super rustig. Je loopt zo het bos in.”

De woning en de tuin boden jarenlang ruimte voor bijeenkomsten met familie en vrienden. “Je kunt hier een lange tafel in de tuin zetten, mooi gedekt. Met muziek erbij. Maar ook binnen kun je alles ombouwen. Het is echt een waanzinnige locatie.”

Te groot geworden

Toch hebben de bewoners besloten te verhuizen. “Na ruim dertig jaar is het tijd voor iets anders. De kinderen zijn het huis uit en het is gewoon te groot voor ons tweeën.” Ook het architectenbureau is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. Het afscheid valt het stel zwaar. “Wat we het meest gaan missen is de bostuin, de vogeltjes in de ochtend en de avond, het groen en de privacy. Maar ook de fantastische lichtinval en de ruimte in huis.”

Genieten van het buitenleven

De villa heeft een woonoppervlakte van 452 vierkante meter en staat op een perceel van 2310 vierkante meter. Er zijn in totaal negen kamers, waaronder vijf slaapkamers en twee badkamers. De vraagprijs van het geheel bedraagt 1.695.000 euro. Volgens de verkopers is het een plek voor liefhebbers van rust en buitenleven, maar ook is het huis geschikt voor een gezin met kinderen, met voorzieningen en plaatsen als Oisterwijk en Tilburg dichtbij. “Je moet wel een beetje op jezelf kunnen zijn en genieten van het groen om je heen. Het is een prachtig huis met veel mogelijkheden. Je kunt er alle kanten mee op.”

