'Onze' hardcore ook in buitenland populair: 'Treed zelfs op in Colombia'

In de jaren negentig keken we massaal naar de serie Friends, ruilden we flippo’s op het schoolplein en doken we voor het eerst in de wereld van het internet. Ook waren boybands als de Backstreet Boys en Take That erg populair in die tijd. Maar voor wie dat te langzaam vond was er altijd nog 'happy hardcore'. We zijn inmiddels dertig jaar verder maar het is nog steeds populair en daarom heeft Omroep Brabant een 90's Weekend op de radio.

In Helmond is er zelfs een hele winkel gewijd aan de 'gabber-lifestyle'. Het is de enige winkel in het zuiden en de tweede van heel Nederland. Eén van de oprichters is geen onbekende in de hardcore wereld. Dat is namelijk Dennis Adam, beter bekend als Remsy van de Party Animals, die in de jaren negentig onder andere de hit ‘Have You Ever Been Mellow’ scoorde. “Ik hou dus ontzettend van het genre”, vertelt Dennis. “En nu de jeugd mede dankzij Joost Klein ook weer interesse krijgt, dachten wij: daar moeten we iets mee gaan doen!”

Toen kwam het idee om een winkel te openen waar elke liefhebber terecht kan en dat is ‘BAMM. Lifestyle’ geworden. “Ik heb veel gabberfeesten gehad, en die kunnen er soms best ruig aan toe gaan. Voor buitenstaanders ziet het er vaak agressief uit, maar op hiphop feesten heb je al meer problemen”, zegt Adam. Er zijn nog wat meer misopvattingen als het aan Dennis ligt. Niet iedereen is kaal en je hebt verschillende soorten stijlen waarbij niet alles even heftig is. “Er is ook een gevoel van saamhorigheid, op een gabberfeest is iedereen familie en je hoort er gewoon bij.”

Dankzij festivals als Harmony of Hardcore in Erp blijft het hardcore-genre er fans bij krijgen. “Dat zien we ook bij ons in de winkel”, legt Dennis uit. “Tijdens zo’n festival komen er ook mensen uit Italië en België langs in de winkel.” Maar niet alleen in Nederland, waar het genre vandaan komt. Ook in het buitenland is er steeds meer aandacht voor. “Ik treed zelfs in Colombia op, daar weten ze het ook al te vinden.” En op de vraag of het over 20 jaar nog steeds populair is, komt het bekende antwoord: “Hardcore will never die!”