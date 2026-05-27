Ko (86) en Joke (86) koken en knutselen voor een dagje weg: 'Goeie energie'

Al weken wordt er flink geknutseld en gekookt in woon-zorgcomplex Het Andere Wonen in Schijndel. En dat is niet zomaar voor het vermaak. De bewoners proberen met zelfgemaakte gehaktballen en wenskaarten een steentje bij te dragen voor een leuk dagje weg. "Ik word er rustig van en dan is het ook nog eens voor het goede doel", vertelt een druk knutselende Joke Olijslagers (86).

Aan een grote tafel, midden in de huiskamer van het woon-zorgcomplex, zit de 86-jarige Joke. Ze is druk bezig om een wenskaart te maken. Met een pincet pakt ze heel voorzichtig steeds een klein glinsterend steentje uit een bakje. "Ik doe dimmend pinting", vertelt ze enthousiast, waarmee ze uiteraard de hobby Diamond Painting bedoelt. Op de kaart staan wel honderden kleine cijfertjes. "Voor ieder cijfertje pak ik het juiste steentje uit een potje. Vervolgens plak ik het juiste steentje op het juiste nummertje. Dat is een gepriegel, maar ik doe het graag en natuurlijk ook voor de verkoop om er wat geld mee te verdienen."

Joke is druk bezig met een nieuwe wenskaart (foto: Tom Berkers).

Joke heeft dementie en woont, net als achttien anderen, bij Het Andere Wonen in Schijndel. "Het is een kleinschalig wooninitiatief in de wijk voor mensen met een beschadigd brein, vooral mensen met dementie", vertelt eigenaresse Anne-Marie Looman. "We bestaan dit jaar negen jaar."

En dat moet gevierd worden. Daarom is er een heus zomerfeest op zaterdag 30 mei. "Maar dit jaar is er ook een kleine markt om geld in te zamelen voor de stichting. Daarmee kunnen we wat leuks doen voor onze bewoners. We willen in september een boottocht maken. Dat vinden ze heel bijzonder: lekker buiten, ontspannen en op het water. Dat geeft altijd een hele goede energie."

Het varen is iets waar alle bewoners reikhalzend naar uitkijken. "Dat vind ik leuk. Dan zie ik een keer een hele andere omgeving", vertelt Joke met een glinstering in haar ogen. "Ik heb al zo'n achttien kaarten gemaakt en ik doe ongeveer een dag over één kaart. Maar ik heb nog veel meer in mijn kamer." Met trots laat Joke daar nog meer van haar diamond paintings zien: van schilderijen tot boekenleggers. "Ik heb wel mooie dingen gemaakt, hè. Ik ben er heel trots op en blij dat ik het heb gemaakt. Het is voor mij rustgevend, want ik ben van mezelf al snel zenuwachtig en het is ook nog eens voor het goede doel."

Ook de 86-jarige Ko Geelhoed draagt zijn steentje bij aan het gezamenlijke uitje. Geen diamond painting, maar gehaktballen in jus zijn Ko's specialiteit. "Ik ben hiervoor gevraagd", zegt hij met een lach. "Vlees, daar begin je mee. En er zitten natuurlijk heel veel verschillende kruiden in." Op de vraag wat het geheim is van ‘De ballen van Ko’, geeft de nuchtere Zeeuw geen antwoord. "Het geheime recept is er wel, maar dat blijft geheim. Daar praten we niet over, anders staan ze straks massaal aan mijn deur. Ze zijn in ieder geval lekker en natuurlijk met veel liefde gemaakt. Dat is altijd belangrijk." Wie een gehaktbal van Ko wil proberen of een kaart van Joke wil bemachtigen, moet op zaterdag 30 mei 2026 naar Schijndel komen. De zomermarkt is tussen 13.30 en 17.00 uur op de parkeerplaats van Het Andere Wonen.