AI kijkt toetsen na van docent Sander: 'Binnen een kwartier nagekeken'

Een toets nakijken met hulp van AI: spannend of juist baanbrekend voor leraren die al kampen met een hoge werkdruk? Docent Sander Neilen van het Parmant Aloysius in Eindhoven is positief verrast. "Ik heb een toets binnen een kwartier nagekeken", zegt hij.

Nakijken van open vragen Neilen is één van de zeven docenten die het AI-hulpmiddel CheckMate test om toetsen na te kijken. Waar gesloten vragen al langer automatisch worden nagekeken, heeft CitoLab, de onderzoeks- en innovatietak van toetseninstituut Cito, dit nu voor open vragen ontwikkeld.

Nakijken is een taak waar leraren niet onderuit komen. Het kost veel tijd om een stapel toetsen van zo'n 25 leerlingen zorgvuldig te beoordelen. Dat herkent vmbo-docent Neilen. "Voor een grote toets ben ik gemiddeld anderhalf uur aan het nakijken", zegt hij.

Neilen heeft een paar aardrijkskunde toetsen afgenomen met CheckMate en is positief verrast, zegt hij. "In het begin was ik sceptisch en terughoudend. Durf ik het nakijken wel uit handen te geven aan AI", vroeg hij zich af. Zijn conclusie is later: "Het lukt AI behoorlijk aardig om genoeg goede suggesties te geven."

Volgens Neilen maakt CheckMate het nakijken overzichtelijk, consistenter en zorgt het voor tijdwinst. Maar de aardrijkskundedocent benadrukt dat het slechts een hulpmiddel moet blijven voor hem. "Ik wil zelf alle antwoorden gezien en gecheckt hebben. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij", is zijn mening.

Behoefte onder leraren

Neilen merkt ook onder zijn collega's dat er behoefte is aan zo'n hulpmiddel om na te kijken. "Het digitaal toetsen wordt steeds meer een onderdeel op scholen. Dan zou het zonde zijn als je het nakijken niet mee ontwikkelt."

Volgens projectleider Eva de Schipper van Cito is CheckMate al zo'n vier jaar in ontwikkeling is. Ze ziet het als een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor alle schoolniveaus. Volgens De Schipper kan CheckMate bij bijna alle vakken worden ingezet. "Alleen voor bijvoorbeeld vreemde talen is het wat minder geschikt, omdat het daar meer gaat over taalvaardigheid dan om inhoud", zegt ze.

Komend jaar komt CheckMate als test in nog meer klassen voorbij. Feedback van 'testdocenten' wordt meegenomen om het hulpmiddel te verbeteren. De Schipper: "Het is uiteindelijk de bedoeling dat nakijken voor veel meer docenten gemakkelijker wordt."