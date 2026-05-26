Al 90 jaar vrienden: hoe moet dat verder als Moerdijk verdwijnt?

"Mij krijgen ze alleen weg tussen zes planken." Bertus Lansen (89) is er duidelijk over. Zijn goede vriend Cees Nuijten (90) krijgt tranen in zijn ogen wanneer er over het mogelijke verdwijnen van 'zijn' dorp Moerdijk gepraat wordt. "Ik vind het gewoon heel erg. Ik wil er eigenlijk niet over praten."

Bijna een eeuw geleden werden ze in dezelfde straat in Moerdijk geboren, met één huis ertussen. Cees en Bertus groeiden samen op en hielden allebei van muziek maken. "Nadat we in de kerk waren geweest, gingen we op zondag altijd op de dijk liedjes zingen. Dan kwamen steeds meer mensen erbij."

Nog regelmatig zien ze elkaar. Bertus zingt in het seniorenkoor waar Cees begeleider van is en ze bezoeken elkaar regelmatig. Dan pakt Cees de fiets om even een bak koffie bij Bertus te gaan drinken.