Steeds vaker pepperspray op festivals door zakkenrollers, Nigel greep in

Steeds vaker wordt op festivals pepperspray ingezet door zakkenrollers. Zodra de stof het publiek in wordt gespoten, krijgen mensen last van hun ogen en luchtwegen. In de chaos die volgt, ontkomen de dieven met telefoons, portemonnees of sieraden. Ook op Harmony of Hardcore in Erp zaterdag was het raak. Bij twee podia probeerden zakkenrollers hun slag te slaan.

Op verschillende grote festivals in Nederland, waaronder Harmony of Hardcore, wordt sinds een aantal jaar een speciaal beveiligingsbedrijf ingezet, Scoped. Zij sturen gespecialiseerde beveiligers in burger het terrein op en signaleren verdachte zaken. Als ze iets verdachts zien, tippen ze een reguliere beveiliger dat die extra moet fouilleren. Bijvoorbeeld in schoenen.

De politie vertelt dat er drie incidenten zijn geweest, waarvan twee pogingen tot diefstal en één diefstal die daadwerkelijk is gelukt. “Hierbij zou een bijtende stof zijn gebruikt. Maar of dat deo, pepperspray of traangas is geweest, is niet duidelijk", zegt een woordvoerder. Er is niemand aangehouden.

Volgens Kevin Chan van Scoped is de trend van pepperspray net na coronatijd ontstaan. "Sindsdien zien we op alle events dat dit regelmatig door zakkenrollers gebruikt wordt. Bendes komen hier naartoe om op festivals telefoons of kettingen te stelen." Volgens Kevin spuiten ze vaak pas als ze betrapt worden. "Om chaos te veroorzaken, zodat zij weg kunnen komen."

Nigel van der Linden (31) overkwam het zaterdag twee keer op Harmony of Hardcore. In de middag zag hij het eerste voorval gebeuren bij de mainstage. Later op de avond gebeurde het opnieuw bij een ander podium waar hij stond. Hij ging achter een van de daders aan.

“Een beer van een vent kwam er doorheen gewalst met iemand onder z’n arm. Ik zag wie hij vast had, maar het brandde in onze ogen en ik kreeg het benauwd, dus we liepen even weg”, vertelt Nigel. “Toen we terug kwamen, zag ik die gast gehurkt terug het publiek in proberen te komen. Ik zei tegen m’n vrienden: dat is die klootzak die net traangas heeft gespoten!”

Nigel rende achter de man aan en greep hem in een nekklem. “Hij schreeuwde in gebrekkig Engels om hulp.” Daardoor dachten mensen dat Nigel met de man op de vuist was gegaan, dus hij werd eerst van hem af geduwd. “Ik schreeuwde dat iemand bewaking moest gaan halen en kreeg toen bijval van drie anderen."

Toen er uiteindelijk niemand van de bewaking kwam, besloot Nigel om de man maar te laten gaan. “Ik heb nog gevoeld in z’n zakken, maar daar zat niks in. Als hij al iets had gejat, zal hij het wel snel doorgegeven hebben”, zegt Nigel. Hij vindt het een vervelend voorval op een verder 'fantastische zonovergoten dag'. “We hebben hem nog wel een klein trappie na gegeven. Ik hoop dat hij niemand z’n dag meer heeft kunnen verpesten.”