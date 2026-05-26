FIOD doet inval bij PostNL-afhaalpunt in Breda, klanten worden weggestuurd

Vandaag om 15:52 • Aangepast vandaag om 17:13

De FIOD doet dinsdagmiddag een inval bij een PostNL-afhaalpunt aan de Hekven in Breda. De locatie wordt leeggehaald. Er worden ook pakketjes meegenomen.

Klanten worden weggestuurd. Op het terrein zijn veel medewerkers van de FIOD aanwezig. Ook de politie is ter plekke. 

Een woordvoerder van de FIOD laat weten: "We zijn daar geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en daar heeft een doorzoeking plaatsgevonden."

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en doet onderzoek naar financiële en fiscale criminaliteit.

