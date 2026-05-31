Boy (19) start petitie tegen rokende influencers op social media

Zit je rustig te scrollen op social media en kom je foto’s van rokende influencers tegen. Boy Tanis (19) uit Geertruidenberg ergert zich er enorm aan. Hij wil jongeren beschermen en voorkomen dat roken door social media genormaliseerd wordt en startte daarom een petitie.

Op zijn telefoon heeft Boy een aantal social mediaposts verzameld van accounts en influencers die volgens hem het roken normaliseren. Neem bijvoorbeeld Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt. Of een Instagramfoto van PSV na het behalen van het kampioenschap. Trainer Peter Bosz en assistent-trainer Rob Maas roken op de platte kar een dikke sigaar. “Bizar dat een account als PSV met zoveel volgers, zoveel jonge kinderen die fan zijn van voetbal, dit beeld meegeeft. Dat dit cool is. Niet slim van Peter Bosz en PSV. Ik likete het niet. Dan help je alleen maar mee aan het algoritme, zodat het nog meer mensen bereikt”, zegt Boy hoofdschuddend.

Peter Bosz rookt op de platte kar een sigaar nadat PSV kampioen geworden is. Volgens Boy Tanis geven de trainer en de club daarmee een verkeerd voorbeeld (foto: Instagram PSV).

Boy begon op zijn zeventiende zelf met roken, mede doordat hij het om zich heen zag. Hij stopte, maar tijdens een vakantie in Engeland pakte hij toch weer een sigaretje. “En toen zat ik in de trein terug naar huis en zat ik op Instagram te scrollen. Daar zag ik die takke-influencers roken. Waarom doen ze dat? Je krijgt meteen weer zin in een sigaretje.” Dat was voor hem het besefmoment. “Er worden al zoveel dingen gedaan tegen roken. Maar waar kun je de meeste mensen bereiken? Op social media. En juist op die plek wordt, zo ongeveer als enige, roken nog gepromoot door influencers. Misschien onbewust, maar ze doen het wel.”

