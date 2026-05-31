Boy (19) start petitie tegen rokende influencers op social media
Zit je rustig te scrollen op social media en kom je foto’s van rokende influencers tegen. Boy Tanis (19) uit Geertruidenberg ergert zich er enorm aan. Hij wil jongeren beschermen en voorkomen dat roken door social media genormaliseerd wordt en startte daarom een petitie.
Op zijn telefoon heeft Boy een aantal social mediaposts verzameld van accounts en influencers die volgens hem het roken normaliseren. Neem bijvoorbeeld Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt. Of een Instagramfoto van PSV na het behalen van het kampioenschap. Trainer Peter Bosz en assistent-trainer Rob Maas roken op de platte kar een dikke sigaar.
“Bizar dat een account als PSV met zoveel volgers, zoveel jonge kinderen die fan zijn van voetbal, dit beeld meegeeft. Dat dit cool is. Niet slim van Peter Bosz en PSV. Ik likete het niet. Dan help je alleen maar mee aan het algoritme, zodat het nog meer mensen bereikt”, zegt Boy hoofdschuddend.
Boy begon op zijn zeventiende zelf met roken, mede doordat hij het om zich heen zag. Hij stopte, maar tijdens een vakantie in Engeland pakte hij toch weer een sigaretje. “En toen zat ik in de trein terug naar huis en zat ik op Instagram te scrollen. Daar zag ik die takke-influencers roken. Waarom doen ze dat? Je krijgt meteen weer zin in een sigaretje.”
Dat was voor hem het besefmoment. “Er worden al zoveel dingen gedaan tegen roken. Maar waar kun je de meeste mensen bereiken? Op social media. En juist op die plek wordt, zo ongeveer als enige, roken nog gepromoot door influencers. Misschien onbewust, maar ze doen het wel.”
Daarom is hij een petitie gestart die inmiddels al meer dan zevenduizend keer is ondertekend. Die handtekeningen wil hij uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. “Ik wil jongeren beschermen zodat ze nooit beginnen met roken. Maar ook mensen die willen stoppen, door ze niet telkens met rookposts te confronteren.”
Volgens Boy zouden socialmediaplatforms daar iets aan kunnen doen. “Je krijgt nu al waarschuwingen bij AI-content en expliciete beelden. Waarom niet bij roken?”, zegt hij. Hij denkt dat mensen op die manier zelf een afweging maken om een post te bekijken.
Tegelijkertijd ligt de keuze om te roken uiteindelijk bij iemand zelf. Toch vindt Boy dat influencers daarin een verantwoordelijkheid hebben, juist omdat ze zoveel jongeren bereiken. “Iedereen mag zelf bepalen of ze roken. Ik heb ook de nodige sigaretten gerookt. Maar het is een keuze om dat te posten op social media. Wat mij betreft is dat een domme keuze.”