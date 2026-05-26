Opnieuw zit PVV'er Maikel Boon achter het maken van nepbeelden: 'Sorry'

PVV-Tweede Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom ligt opnieuw onder vuur omdat hij nepbeelden heeft gemaakt. Maandag raakte de Brabantse fractie van de PVV in opspraak toen die een bewerkte rechtbanktekening verspreidde van twee Syrische broers. Inmiddels heeft Boon toegegeven dat hij degene is die de bewerking heeft gemaakt.

"Dat is een hele domme actie geweest", zegt hij in een gesprek met De Telegraaf . "Ik dacht: als we de tekening aanpassen, zitten er geen auteursrechten meer op. Ik heb aan mevrouw Urban mijn excuses aangeboden."

De oorspronkelijke tekening was van rechtbanktekenaar Petra Urban. Boon maakte die afbeelding grimmiger, onder meer door de verdachten een boze gezichtsuitdrukking te geven.

Urban zegt de excuses te waarderen, maar begrijpt niet waarom haar werk is gebruikt en aangepast. Ze overweegt samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) verdere stappen, omdat haar werk auteursrechtelijk beschermd is.

Aandacht vragen

De NOS ontdekte de beelden maandag. De beelden hebben anderhalve dag online gestaan. Binnen een kwartier nadat de fractievoorzitter van de PVV in Brabant om een reactie was gevraagd, was de video niet meer zichtbaar op Instagram.

De partij liet maandag weten dat het bericht met de nepbeelden was gemaakt 'om aandacht te vragen voor de problematiek rondom de gehele asielketen'. De partij zei de video 'na nadere bestudering' te hebben verwijderd en wilde over mogelijke auteursrechtelijke kwesties 'via de media geen uitspraken doen'.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat Boon in opspraak raakt om nepbeelden. In het najaar van 2025 deed GroenLinks-PvdA aangifte tegen hem vanwege AI-beelden van voormalig partijleider Frans Timmermans, waarop de politicus onder meer in de boeien werd afgevoerd.

De partij nam toen geen sancties tegen Boon.