Navigatie overslaan
Ontdek

Grote brand in loods aan Tweede Boutweg in Kruisland

Vandaag om 16:46 • Aangepast vandaag om 18:03
Brand uitgebroken in loods Kruisland (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Brand uitgebroken in loods Kruisland (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

Er is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken bij een loods in de Tweede Boutweg in Kruisland. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. In de omgeving was wel veel rook te zien. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

Er zijn geen slachtoffers gevallen en er waren ook geen dieren in het gebied. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De straat is afgezet zodat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen en omdat er waterslangen over de straat lagen.

Brand uitgebroken in loods Kruisland (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Brand uitgebroken in loods Kruisland (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.