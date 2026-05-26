Grote brand in loods aan Tweede Boutweg in Kruisland

Er is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken bij een loods in de Tweede Boutweg in Kruisland. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse en had het vuur vrij snel onder controle. In de omgeving was wel veel rook te zien. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

Er zijn geen slachtoffers gevallen en er waren ook geen dieren in het gebied. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De straat is afgezet zodat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen en omdat er waterslangen over de straat lagen.