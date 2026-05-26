PSV-trainer Peter Bosz maakt kans op derde Rinus Michels Award op rij
Peter Bosz is opnieuw genomineerd voor de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van het Eredivisieseizoen. De PSV-coach won de prijs de afgelopen twee jaar nadat hij met PSV de landstitel binnensleepte. Ook nu is hij een van de kanshebbers.
Onder Bosz' leiding werd PSV dit jaar voor de derde keer op rij landskampioen, en dat gebeurde ook nog eens in recordtempo: de Eindhovenaren waren al op 5 april zeker van de titel. Nooit eerder werd een club zo vroeg kampioen in de Eredivisie.
De andere genomineerden in de Eredivisie zijn Dick Schreuder en Anthony Correia. Schreuder leidde NEC naar de derde plaats en daarmee naar kwalificatie voor de voorronden van de Champions League. Correia zorgde met het gepromoveerde Telstar voor directe handhaving in de Eredivisie, wat betekent dat de club mocht blijven in de competitie en niet terug degradeerde.
De winnaar wordt op 8 juli bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres op Papendal. Alle Eredivisie-trainers en bondscoach Ronald Koeman brengen hun stem uit.
Eerste divisie en vrouwencompetitie
Ook in de eerste divisie en de vrouwencompetitie zijn genomineerden bekendgemaakt.
In de eerste divisie is John Stegeman (Willem II) genomineerd. Hij loodste de Tilburgse club naar promotie naar de Eredivisie. Daarnaast zijn Henk de Jong (SC Cambuur) en Robin Peter (ADO Den Haag) ook genomineerd.
In de Vrouwen Eredivisie gaat het om Roeland ten Berge van PSV Vrouwen, Anouk Bruil van Ajax Vrouwen en Jessica Torny van Feyenoord Vrouwen. Vooral de nominatie van PSV-trainer Ten Berge zorgt voor Brabantse inbreng in de vrouwencompetitie.