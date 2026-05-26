PSV-trainer Peter Bosz maakt kans op derde Rinus Michels Award op rij

Peter Bosz is opnieuw genomineerd voor de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van het Eredivisieseizoen. De PSV-coach won de prijs de afgelopen twee jaar nadat hij met PSV de landstitel binnensleepte. Ook nu is hij een van de kanshebbers.

Onder Bosz' leiding werd PSV dit jaar voor de derde keer op rij landskampioen, en dat gebeurde ook nog eens in recordtempo: de Eindhovenaren waren al op 5 april zeker van de titel. Nooit eerder werd een club zo vroeg kampioen in de Eredivisie.

De andere genomineerden in de Eredivisie zijn Dick Schreuder en Anthony Correia. Schreuder leidde NEC naar de derde plaats en daarmee naar kwalificatie voor de voorronden van de Champions League. Correia zorgde met het gepromoveerde Telstar voor directe handhaving in de Eredivisie, wat betekent dat de club mocht blijven in de competitie en niet terug degradeerde.