Wilde achtervolging in Woensel eindigt in crash, gewonde en arrestatie

Een bestuurder die dinsdagmiddag in Woensel na het negeren van een stopteken op de vlucht sloeg, is na een wilde achtervolging midden in een woonwijk aangehouden onder dreiging van een stroomstootwapen. Tijdens de vlucht botste hij op een andere auto, waarvan de bestuurder gewond raakte.

De politie wilde de auto controleren, maar dat zag de bestuurder niet zitten en scheurde direct weg.

Wat volgde was een korte, maar wilde achtervolging door de wijk, die eindigde in een crash met een andere auto. De gewonde bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte zit vast en wordt verdacht van meerdere verkeersovertredingen en misdrijven.