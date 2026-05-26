Brabanders én dieren grijpen naar ijs tegen de hitte: 'De rij was 50 meter'

Het was dinsdag ongekend heet in Brabant. In Gilze-Rijen en Woensdrecht werd het 30,9 graden, in Eindhoven tikte de thermometer maar liefst de 31,8 graden aan, een record. En als het zó warm is, weet iedereen wat er moet gebeuren: op zoek naar verkoeling. Het liefst met een ijsje.

Bij IJssalon Clevers in Overloon is het dinsdag dan ook goed druk. "Dit weer is goed te doen, we hebben er lang op moeten wachten", zegt iemand die net een ijscoupe eet. "Met een ijsje houd je het prima vol. Echt een aanrader." Aan een tafeltje verderop zitten twee bezoekers die eerst een duik namen. "We zijn eerst gaan zwemmen en hebben het daarna afgemaakt met een lekker ijsje", zegt hij. "Dat was nodig, zeker nodig."

Drukte bij ijssalons

De ijssalons hebben het er maar druk mee deze dagen. Bij IJssalon Clevers was het hoogtepunt op zaterdag. Toen was de rij 20 tot 30 meter lang. "Het ijs gaat er heel vlot doorheen, haha", vertelt een medewerker van de ijszaak.

Twee meisjes die genieten van hun ijsje.

Niet alleen in Overloon is het druk. Ook bij Intermezzo in Tilburg wordt er aan de lopende band ijsjes geschept. "Zondag was onze drukste dag, toen zijn er ongeveer 1500 mensen langs geweest. De rij was op zijn langst vijftig meter. We hebben het best druk, ja, haha", vertelt Intermezzo Tilburg. Ook IJssalon Zinin ijs & chocolade in Eindhoven sluit zich daarbij aan. En welk ijsje er dan het vaakst wordt gegeten? "Aardbeien, vooral onder de kinderen", zegt de Eindhovense ijszaak. Niet alleen voor mensen

Ook dieren konden wel wat verkoeling gebruiken. In ZooParc Overloon werden de slingerapen getrakteerd op fruitijsjes. "Je merkt dat de meeste dieren de schaduw opzoeken als het zo warm is. Het is nog steeds warm, ook voor hen", vertelt Max Kronier van ZooParc Overloon.

Max Kronier deelt ijsjes uit aan de dieren bij ZooParc Overloon.