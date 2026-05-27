Zon blijft schijnen, maar het is minder heet vandaag: weerman weet waarom

Vandaag om 10:11 • Aangepast vandaag om 11:33
Het is woensdag iets koeler dan afgelopen dagen (foto: Pixabay)

Na de warmste 26 mei ooit gemeten en een warme nacht blijft ook woensdagmiddag de zon volop schijnen. Maar: het is wel wat koeler dan voorgaande dagen. "Het is eigenlijk de koudste dag van de week, maar voor veel mensen misschien toch wel de meest aangename", zegt weerman Jeroen Elferink-Ruijsch van Weerplaza. 

Romee van der Heijden

Waar je de afgelopen dagen volgens weerman Jeroen kon spreken van 'tropische' temperaturen, is de 24 of 25 graden van woensdag meer 'zomers' te noemen. "Daarbij komen ook wat wolkenvelden voor, maar vanmiddag zijn die alweer verdwenen."

Waar komt die daling van temperatuur vandaan? "Dat hebben we allemaal te danken aan de wind die naar het noorden is gedraaid en iets minder warme lucht aanvoert", legt Jeroen uit in het in het Omroep Brabant radioprogramma KEIgoeiemorgen! 

Temperatuur weer omhoog
De koelere dag is van korte duur, want donderdag gaat de temperatuur omhoog. Dan wordt het 26 of 27 graden met veel zon. "En vrijdag gaan we zelfs weer naar 32 graden", aldus de weerman. 

Vrijdag zal lokaal in Brabant misschien een paraplu nodig zijn, verwacht Jeroen. "Er zou dan misschien een verdwaalde onweersbui tevoorschijn kunnen komen. Zaterdag ook, maar als het gebeurt is het echt lokaal en zal het kort duren."

