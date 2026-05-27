Steeds meer miljoenenwoningen: in deze Brabantse straat staan de meeste

Bloemendaal, Laren en Blaricum staan er om bekend: miljoenenwoningen. Maar huizen van meer dan één miljoen euro worden steeds 'normaler', ook in Brabant. Een op de zestien koophuizen in Nederland is een miljoenenwoning. Breda en Eindhoven zijn de Brabantse koplopers, met als uitschieter de Baronielaan in Breda.

Breda staat op de derde plek van gemeentes waar in 2025 de meeste miljoenenwoningen zijn bijgekomen. In 2025 stonden er 4900 woningen met een prijs van een miljoen euro of meer. Een stijging van 900. Alleen in Utrecht (1600) en Den Haag (1500) kwamen er vorig jaar meer miljonairswoningen bij.

Ook Eindhoven staat in de top 10. Daar steeg het aantal miljoenenwoningen met 600, naar 3300 huizen die meer dan een miljoen euro waard zijn.

Verschuiving

"De klassieke villagemeenten blijven de hoogste percentages kennen, maar de grootste absolute groei van miljoenenwoningen zit steeds vaker in grote steden, middelgrote gemeenten en groeigemeenten. Daarmee verschuift de miljoenenwoning verder van een exclusief topsegment naar een bredere categorie binnen de Nederlandse koopwoningmarkt", aldus Calcasa.

Welke Brabantse straat is koploper?

Marktonderzoekers Calcasa keek ook naar in welke straat in Nederland de meeste miljoenenwoningen staan. In de Top 10 één Brabantse straat: De Baronielaan in Breda. In die straat staan liefst 190 miljoenenwoningen.

Met in totaal 4900 en 3300 miljoenenwoningen staan Breda en Eindhoven ook in de top 10 van Nederlandse gemeentes met de meeste van deze huizen. De ranglijst wordt aangevoerd door Amsterdam, waar er zo'n 19.000 staan.