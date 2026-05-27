Stel handelde flink op Marktplaats maar leverde nooit: 'Ik wist van niks'

Gereedschap, een kinderwagen, een tent, accu’s, boormachines. Alles werd aangeboden op Marktplaats door een stel uit Steenbergen, maar geleverd werd er nooit. Tientallen mensen deden aangifte van oplichting en daarom mochten Nikita en Brent woensdag in de rechtbank in Breda komen uitleggen wat ze hadden gedaan.

Opvallend was dat Brent (36) niet naar de rechtbank was gekomen en Nikita (39) wel. Brent had de dagvaarding pas heel laat ontvangen, zo werd verteld, en hij kampt ook met zijn gezondheid en dus kon hij niet komen.

Wel apart als je bedenkt dat de twee al jaren een relatie hebben, al wonen ze niet samen. Dan zou je denken dat je een aanstaande rechtszaak wel bespreekt. De rechters hadden daar dan ook veel vragen over, maar begonnen toch maar aan de zaak tegen Nikita. De zaak tegen Brent werd noodgedwongen uitgesteld.

Nikita zag erg tegen de rechtszaak op, zo werd snel duidelijk. Ze was heel emotioneel en huilde veel. Zij wist helemaal niks van de handeltjes van haar vriend en van oplichting via marktplaats, tweehands.nl en andere sites.

Haar rekening was wel drie keer gebruikt, legde de voorzitter haar voor. Dan moet je toch merken dat er flinke bedragen zijn overgemaakt, oordeelde ze. Maar nee, Nikita keek nooit op haar rekening. Ze wist echt helemaal van niks en pas in november 2024 kwam ze er op het politiebureau achter wat haar vriend allemaal gedaan zou hebben.