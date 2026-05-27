Navigatie overslaan
Ontdek

Minderjarige jongens opgepakt in Halsteren na beroving met mes

Vandaag om 11:03 • Aangepast vandaag om 11:22
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Twee minderjarige jongens uit Bergen op Zoom zijn dinsdag opgepakt nadat ze in Halsteren iemand hadden beroofd van een pakje sigaretten. Ze bedreigden het slachtoffer met een mes en gingen er vandoor op een fatbike.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg rond half tien dinsdagavond een melding van de beroving in de Dorpsstraat. Agenten wisten de jonge daders een eind verderop al snel aan te houden.

De twee jongens zijn aangehouden op verdenking van diefstal met geweld en meegenomen naar het politiecellencomplex.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.