Minderjarige jongens opgepakt in Halsteren na beroving met mes

Twee minderjarige jongens uit Bergen op Zoom zijn dinsdag opgepakt nadat ze in Halsteren iemand hadden beroofd van een pakje sigaretten. Ze bedreigden het slachtoffer met een mes en gingen er vandoor op een fatbike.

De politie kreeg rond half tien dinsdagavond een melding van de beroving in de Dorpsstraat. Agenten wisten de jonge daders een eind verderop al snel aan te houden.

De twee jongens zijn aangehouden op verdenking van diefstal met geweld en meegenomen naar het politiecellencomplex.