Familie in één klap mantelzorger na aanrijding, taakstraf voor automobilist

Een 23-jarige man uit Groeningen heeft een taakstraf van 100 uur gekregen voor een aanrijding in Sambeek waarbij een 65-jarige man vorig jaar zwaargewond raakte. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Zijn echtgenote, die ook ten val kwam, werd van de ene op de andere dag mantelzorger.

De man had breuken in zijn gezicht, een gebroken stuitbeen en dertien gebroken ribben. Maar het ergste was nog het hersenletsel dat hij opliep bij de botsing. De man raakte in coma en voor zijn leven werd gevreesd. Hij kwam wel weer bij, maar toen bleek dat hij nooit meer dezelfde zal worden. Geheugen aangetast

Zowel het korte- als het langetermijngeheugen zijn aangetast door de klap op de weg. Nieuwe plannen maken is daardoor niet meer mogelijk, maar ook bijvoorbeeld oude herinneringen ophalen gaat niet meer. Zijn vrouw en dochter zijn nu mantelzorgers. Ze vertelden tijdens de zitting aan de rechters dat hun toekomst totaal veranderd is door het ongeluk. Hun man en vader kan niet meer zelfstandig functioneren en heeft hun hulp dagelijks nodig, en dat net voordat hij met pensioen zou gaan.

Spijt

De 23-jarige automobilist uit Groeningen heeft veel spijt. Hij had het ongeluk natuurlijk niet zo bedoeld, maar het gebeurde toch. De jongeman reed op 5 maart 2025 om half acht 's ochtends naar zijn werk op zijn vaste route en reed maar 35 tot 40 kilometer per uur op de smalle Heikant in Sambeek. Hij had de man en zijn vrouw in de verte al zien fietsen en toen een witte bestelbus hen was gepasseerd, was hij aan de beurt om in te halen. Maar dat ging helemaal mis. De jongeman stuurde niet ver genoeg naar links en raakte de 65-jarige man. Die viel en raakte dus zwaargewond. Zijn vrouw viel ook, maar raakte slechts lichtgewond. Ernstig letsel

De rechtbank oordeelt dat de jongeman aan "de onderkant zit van aanmerkelijke schuld". Het letsel dat hij daarbij heeft veroorzaakt is daarentegen zeer ernstig, ziet de rechtbank. De rechtbank hield er rekening mee dat de jongeman zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Zijn rijbewijs wordt voor 180 dagen ingetrokken, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat in het verkeer, dan is hij langer zijn rijbewijs kwijt.

