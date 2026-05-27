Man (42) licht mensen online op en bedreigt vrouw, 240 uur taakstraf geëist

Geld, dat is het enige waar Robby R. (42) uit Eindhoven in 2023 mee bezig was. In vijf maanden tijd lichtte hij 20 mensen op door zogenaamd huizen te verhuren, auto's te verkopen en zich voor te doen als sekswerker. Ook bedreigde hij een vrouw via Facebook Dating en wist hij haar ruim 3300 euro afhandig te maken. Het Openbaar Ministerie (OM) eist woensdag in de rechtbank van Den Bosch een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

In 2023 leert een van de slachtoffers Robby kennen via Facebook Dating. De twee kletsen met elkaar, maar al snel slaat de sfeer om. Hij vraagt haar om geld want hij zou in geldnood zitten en zijn oma is overleden. "U bedacht telkens een excuus om haar geld over te laten maken", houdt de rechter hem tijdens de zitting voor. Als het slachtoffer na meerdere betalingen zegt dat ze niets meer heeft, wordt Robby alleen maar dwingender. Hij bedreigt haar en zegt dat hij haar naaktfoto's online zal zetten. "Ja, daar ben ik niet trots op natuurlijk. Het verdient geen schoonheidsprijs", reageert hij vlakjes. "Ik vind het erg voor mevrouw, maar ik had daar geen gevoel bij." Naast deze vrouw hebben nog 19 andere slachtoffers aangifte tegen hem gedaan. Zo bood Robby een elektrische fiets en een auto aan op Facebook. Hij liet geïnteresseerden een aanbetaling doen, maar zij konden vervolgens fluiten naar hun nieuwe aankoop. Betalen voor bezichtigingen

Ook wist hij gebruik te maken van de druk op de woningmarkt. Online bood hij huurwoningen aan, maar voor een bezichtiging moesten mensen betalen. Een 19-jarige studente moest zes keer een tikkie betalen voor een studio in Tilburg. "Zij zegt dat ze dag en nacht werd lastig gevallen voor meer geld", zegt de rechter. "Daarna werd ze gebeld en heeft u gezegd dat ze dom was. En het geld heeft ze nooit terug gekregen."