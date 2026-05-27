Man (42) licht mensen online op en bedreigt vrouw, 240 uur taakstraf geëist
Geld, dat is het enige waar Robby R. (42) uit Eindhoven in 2023 mee bezig was. In vijf maanden tijd lichtte hij 20 mensen op door zogenaamd huizen te verhuren, auto's te verkopen en zich voor te doen als sekswerker. Ook bedreigde hij een vrouw via Facebook Dating en wist hij haar ruim 3300 euro afhandig te maken. Het Openbaar Ministerie (OM) eist woensdag in de rechtbank van Den Bosch een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.
In 2023 leert een van de slachtoffers Robby kennen via Facebook Dating. De twee kletsen met elkaar, maar al snel slaat de sfeer om. Hij vraagt haar om geld want hij zou in geldnood zitten en zijn oma is overleden. "U bedacht telkens een excuus om haar geld over te laten maken", houdt de rechter hem tijdens de zitting voor.
Als het slachtoffer na meerdere betalingen zegt dat ze niets meer heeft, wordt Robby alleen maar dwingender. Hij bedreigt haar en zegt dat hij haar naaktfoto's online zal zetten. "Ja, daar ben ik niet trots op natuurlijk. Het verdient geen schoonheidsprijs", reageert hij vlakjes. "Ik vind het erg voor mevrouw, maar ik had daar geen gevoel bij."
Naast deze vrouw hebben nog 19 andere slachtoffers aangifte tegen hem gedaan. Zo bood Robby een elektrische fiets en een auto aan op Facebook. Hij liet geïnteresseerden een aanbetaling doen, maar zij konden vervolgens fluiten naar hun nieuwe aankoop.
Betalen voor bezichtigingen
Ook wist hij gebruik te maken van de druk op de woningmarkt. Online bood hij huurwoningen aan, maar voor een bezichtiging moesten mensen betalen. Een 19-jarige studente moest zes keer een tikkie betalen voor een studio in Tilburg. "Zij zegt dat ze dag en nacht werd lastig gevallen voor meer geld", zegt de rechter. "Daarna werd ze gebeld en heeft u gezegd dat ze dom was. En het geld heeft ze nooit terug gekregen."
Op de verschillende bankrekeningen van Robby zijn in een paar maanden tijd 147 transacties gevonden die gerelateerd zijn aan aanbetalingen of borg. Het totaalbedrag komt uit op 4100 euro. Ook liet hij een aantal mensen betalen voor een seksafspraak via websites waar hij zich voordeed als sekswerker, maar die afspraak ging nooit door.
Het geld verbraste Robby naar eigen zeggen aan van alles, boodschappen bijvoorbeeld. Al blijkt uit zijn bankrekeningen dat hij ook een gokverslaving heeft. "Ik sta nu onder bewind. Ik gok nog af en toe, maar het is geen dagelijks ding meer. Toen wel."
Aangifte bij kleine bedragen is belangrijk
De officier van justitie zegt dat de bedragen van de slachtoffers variëren tussen de 50 en 250 euro. "Veel mensen doen geen aangifte als het gaat om zulke bedragen. Online handelsfraude is een groot probleem in Nederland. Vorig jaar hebben 2,5 miljoen mensen boven de 15 jaar ermee te maken gehad."
Daarom vindt de officier het van belang dat slachtoffers aangifte doen, ook als het om een relatief klein bedrag gaat. En dat hebben de slachtoffers van Robby dus gedaan. Tien daarvan willen een schadevergoeding. Robby geeft aan dat hij bereid is dat te betalen.
Een laatste kans
Verder worden tijdens de zitting zijn persoonlijke omstandigheden besproken. Robby volgt een traject bij een maatschappelijke stichting en hij krijgt hulp voor zijn gok- en drugsverslavingen. "Ik probeer iets positiefs te doen. Ik ben weer doelbewust met mezelf bezig, maar nu op een positieve manier. Ik zie het als een laatste kans."
Dat vindt de officier positief, maar hij maakt zich wel zorgen omdat Robby nog steeds gokt. "En dat is de hele reden dat verdachte hier zit." Daarom eist de officier niet alleen een taakstraf. "Als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van drie jaar."
De rechtbank doet op 10 juni uitspraak.