Veel kritiek op oproep om geld van Marcel Musters: 'Schaamteloos'

De openhartige oproep van acteur Marcel Musters om zijn schulden af te lossen, zorgt voor veel ophef op sociale media. Hij vroeg of mensen één euro willen overmaken om hem zo stap voor stap uit zijn financiële problemen te helpen.

De 66-jarige acteur, bekend van onder andere Penoza, Zwartboek en Gooische Vrouwen, vertelde dinsdag in een video op Instagram dat het de afgelopen jaren steeds zwaarder voor hem is geworden. Door aanhoudende gezondheidsproblemen raakte hij financieel in de knel en stapelden zijn schulden zich op. Met kleine bijdragen van veel mensen hoopt hij daar nu langzaam uit te komen.

Maar veel mensen op sociale media vinden dat Musters zijn problemen zelf moet oplossen. "Hij moet zich schamen om dit te vragen", schrijft Marga. "Goed verdiend als acteur en waarschijnlijk zo ruim geleefd dat hij geen spaarpotje heeft. Iedereen met schulden moet ze uiteindelijk zelf aflossen." Bonnie denkt dat de acteur beter met zijn geld had kunnen omgaan. 'Misschien had hij beter wat meer kunnen sparen en minder kunnen uitgeven toen hij nog goed in de slappe was zat. Waarschijnlijk lekker erop los geleefd en nu het handje ophouden. Schaamteloos!"

Oscar leeft wel mee met Musters, maar vindt dat hij het anders moet aanpakken. "Sneue situatie voor hem, maar hij is niet de enige in Nederland met medische klachten en schulden. Die mensen moeten helaas gewoon de schuldsanering in. Daar kan hij ook terecht." Ook Mindbody wijst op bestaande hulpverlening. "Sorry, maar degene die de schulden maakt, moet die ook zelf afbetalen. Er is hulp voor mensen met schulden, dus acteur of niet: zoek hulp."

Toch zijn er ook mensen die begrip tonen voor de kwetsbare oproep van de acteur. "Gelezen. Ga zo storten", reageert Maartje. "Topacteur. Ik weet hoe het voelt om schulden te hebben." Judith heeft ook nog wel een andere oplossing voor de acteur. "Misschien weer in Brabant gaan wonen in plaats van het dure Amsterdam." Volgens het ED zou Musters het bedrag naar eigen zeggen al binnen één dag bij elkaar hebben gekregen. Omroep Brabant heeft hem hierover ook benaderd, maar tot nu toe nog geen reactie ontvangen.