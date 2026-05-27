Nieuw middel tegen agressie: boa’s met wapenstok op station

Op het station van Den Bosch kun je vanaf woensdag zomaar boa’s tegenkomen met een wapenstok. Door toenemende agressie tegen NS-personeel is er nu een proef gestart. De proef loopt op meerdere plekken in het land, waaronder Den Bosch.

Alleen al het zien van een wapenstok kan genoeg zijn om iemand tot bedaren te brengen. Dat is precies waar NS op rekent met een nieuwe proef op station Den Bosch, waar boa’s het hulpmiddel voortaan bij zich dragen. Meer agressie tegen NS‑personeel

De maatregel komt niet uit de lucht vallen. Volgens NS-woordvoerder Willemijn Weinands is er een stijgende lijn te zien in het aantal agressie-incidenten. "Het afgelopen jaar steeg het aantal naar 1132 incidenten in heel het land. Een treurig aantal. Het jaar daarvoor waren het er 1095.” Boa’s dragen al steekwerende vesten en handschoenen en hebben handboeien bij zich. Toch blijken die middelen volgens Weinands niet voldoende te zijn.

Dit is de wapenstok die 75 boa's een jaar lang bij zich dragen (foto: Wilco Zonneveld).

Hoe dat er in de praktijk uitziet, weet Dennis maar al te goed. Hij werkt al achttien jaar als boa bij NS en doet mee aan de proef. Een tijd geleden kreeg hij te maken met een heftig incident. Samen met een collega controleerde hij iemand in de trein die geen kaartje en identiteitsbewijs bij zich bleek te hebben. "Bij de identiteitsfouillering (het doorzoeken van iemands kleding, red.) zagen we een mes zitten. Toen werd die persoon erg agressief. Voor het afweren en terugtrekken is het handig om een wapenstok te hebben, zeker als iemand een wapen wil gebruiken." Gelukkig liep het voor Dennis en zijn collega goed af.

Training

Om goed met de wapenstok om te gaan, hebben de boa’s die meedoen aan de proef allemaal een training gevolgd. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers Veiligheid & Service mee, verdeeld over de stations van Rotterdam, Den Haag Centraal, Den Bosch en Zwolle. De proef duurt een jaar.

De wapenstok geeft Dennis een veiliger gevoel tijdens zijn werk. "Gezien de toegenomen agressie wil ik de veiligheid van mijn collega’s en reizigers waarborgen. Al is het alleen al de zichtbaarheid van de wapenstok die afschrikt, en dat vind ik voor mezelf heel belangrijk.” Inzetten wapenstok

Weinands benadrukt dat de wapenstok niet zomaar wordt ingezet. "De afschrikwekkende functie is het allerbelangrijkste. Daarmee hopen we dat mensen die kwade bedoelingen hebben zich eerder rustig houden. Verder kunnen de boa's de wapenstok gebruiken om mensen op afstand te houden. En als het echt nodig is, mogen ze er ook mee slaan." Tegelijkertijd kan een wapenstok ook reacties uitlokken bij mensen die agressief zijn. "Daar gaan we niet van uit. We doen deze proef omdat we er echt in geloven dat het een preventieve, afschrikkende werking heeft. Daarom zijn we de proef gestart", zegt Weinands, die aangeeft dat de proef geslaagd is als het aantal geweldsincidenten afneemt. Dennis is in ieder geval tevreden met zijn nieuwe uitrusting. "Bij ernstige agressie, waarbij de veiligheid van reizigers of collega’s in gevaar komt, kun je de wapenstok in uiterste gevallen gebruiken. Maar liever niet dan wel."