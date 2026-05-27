Verkeersruzie escaleert: auto crasht in de sloot en ree overlijdt

Een verkeersruzie tussen twee bestuurders is woensdagmiddag geëindigd in een ravage op de A59 tussen Sprang-Capelle en Raamsdonk, ter hoogte van Waspik. Tijdens de ruzie kwamen de auto's in botsing, waardoor één auto crashte. Deze wagen vloog door de berm en belandde in een sloot. In de sloot lag een ree, die om het leven kwam.

De brandweer is een lange tijd bezig geweest om de bestuurder uit de gecrashte auto te bevrijden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Bestuurder doorgereden

De bestuurder van de andere auto die bij de ruzie betrokken was, is na de crash doorgereden. De politie is op zoek naar de automobilist. Veel verkeersdeelnemers op de A59 waren getuigen van de ruzie en de crash. De politie heeft hun verklaringen opgenomen.

De ree die in de droge sloot lag, was op slag dood en wordt op een later moment afgevoerd. Door het ongeluk stond er een lange file. Een bergingsbedrijf heeft de gecrashte auto uit de sloot getakeld.