Roze sprinkhaan gespot op kinderopvang in Helmond: 'Heel zeldzaam'

Voor vier kinderen van kindcentrum Mondomijn in de Helmondse wijk Brandevoort begon de les wereldverkenning deze woensdagochtend op een wel heel bijzondere manier. Tijdens een zoektocht naar dieren en insecten ontdekten zij buiten een zeldzame, grote roze sprinkhaan.

De leerlingen waren samen met meester Teun de Greef buiten op onderzoek uit. "Met het vak wereldverkenning gaan de kinderen buiten op zoek naar dieren en insecten om die daarna verder te onderzoeken”, vertelt De Greef aan Dit is Helmond . De kinderen werken daarbij onder meer met opdrachten en werkbladen over natuur en dieren.

Tijdens de zoektocht zagen Milou, Thijs, Vince en Iggi ineens een opvallend roze insect op een muur zitten. De sprinkhaan sprong volgens de kinderen zo’n twee meter naar beneden. Het dier werd vervolgens voorzichtig gevangen en tijdelijk in een bakje gedaan, zodat de klas het beter kon bekijken. "We zagen de bijzondere kleur meteen. Toen we het insect gingen opzoeken op internet, lazen we dat deze sprinkhaan heel zeldzaam is", vertelt De Greef.

Zeer zeldzaam

De roze verkleuring is volgens deskundigen van Natuurmonumenten een zeer zeldzame verschijning. Het fenomeen wordt ook wel erythrisme genoemd en is te vergelijken met albinisme bij mensen. Ook boswachter Frans Kapteijns spreekt van een 'heel speciale soort'. En zeker in onze provincie is het insect niet gemakkelijk te vinden. "Je ziet hem vooral in meer kalkrijke gebieden", legt Kapteijns uit. "In Limburg bijvoorbeeld."