Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Oudere man zwaargewond door ongeluk met tractor in Sint-Oedenrode

Vandaag om 17:39 • Aangepast vandaag om 19:52

Een fietser op leeftijd is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een tractor op de Liempdseweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder van de tractor heeft de fietser mogelijk over het hoofd gezien. Volgens de politie is de man op de fiets rond de 70 jaar.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een traumahelikopter kwam op het ernstige ongeluk af. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het precies mis kon gaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en de Liempdseweg is afgesloten voor verkeer.

Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De bestuurder zou de fietser mogelijk over het hoofd hebben gezien (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De bestuurder zou de fietser mogelijk over het hoofd hebben gezien (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De weg is afgesloten voor verkeer (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De weg is afgesloten voor verkeer (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.