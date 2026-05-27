Oudere man zwaargewond door ongeluk met tractor in Sint-Oedenrode

Een fietser op leeftijd is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een tractor op de Liempdseweg in Sint-Oedenrode. De bestuurder van de tractor heeft de fietser mogelijk over het hoofd gezien. Volgens de politie is de man op de fiets rond de 70 jaar.

Een traumahelikopter kwam op het ernstige ongeluk af. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het precies mis kon gaan, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en de Liempdseweg is afgesloten voor verkeer.