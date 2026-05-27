Miljoenenwoningen en marktplaatsoplichting: dit gebeurde vandaag

Van de meeste huizen van meer dan een miljoen in één straat tot marktplaatsoplichting. Er gebeurde deze woensdag weer van alles in de provincie. Hier lees je de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

Baronielaan Breda koploper miljoenenwoningen

Wat hebben Breda en Eindhoven met Bloemendaal en Laren gemeen? Steeds meer miljoenenwoningen. Een op de zestien koophuizen in Nederland kost inmiddels meer dan een miljoen euro. Breda staat op de derde plek van gemeentes waar in 2025 de meeste van deze woningen bijkwamen: 900 stuks erbij, voor een totaal van 4900. In Eindhoven kwamen er 600 bij, naar 3300 in totaal. De Baronielaan in Breda spant de Brabantse kroon met maar liefst 190 miljoenenwoningen in één straat. Lees hier het hele verhaal.

Stel licht tientallen mensen op via Marktplaats

Gereedschap, een kinderwagen, een tent – allemaal te koop op Marktplaats, maar nooit geleverd. Een stel uit Steenbergen moet zich woensdag voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor oplichting. Nikita (39) verscheen, maar vriend Brent (36) niet. Zij ontkende alles te weten van de praktijken, ondanks dat haar bankrekening drie keer werd gebruikt voor de betalingen. De lijst met nooit geleverde spullen is lang en gaat om duizenden euro's. De officier van justitie eiste veertig uur taakstraf voor Nikita; haar advocaat pleitte voor vrijspraak. Uitspraak volgt op 10 juni. Check het hier.



AI helpt docent bij nakijken toetsen

Een toets nakijken in een kwartier in plaats van anderhalf uur? Vmbo-docent Sander Neilen uit Eindhoven test het AI-hulpmiddel CheckMate, ontwikkeld door CitoLab. In eerste instantie was hij sceptisch, maar inmiddels is hij positief verrast. Het systeem kan ook open vragen nakijken en maakt het werk volgens hem overzichtelijker en consistenter. Wel benadrukt Neilen dat hij zelf alle antwoorden blijft controleren. CheckMate wordt komend jaar verder getest in meer klassen. Lees hier zijn verhaal.



Woensdagtemperatuur zakt na tropische dagen

Na de warmste 26 mei ooit gemeten daalt de temperatuur woensdag naar 24 of 25 graden – de 'koudste' dag van de week volgens weerman Jeroen Elferink-Ruijsch van Weerplaza. De oorzaak: wind uit het noorden die koelere lucht aanvoert. Van lange duur is het niet: donderdag klimt de temperatuur weer naar 26 of 27 graden, vrijdag zelfs naar 32 graden. Dan is er ook kans op lokale onweersbuien. Hier lees je hun analyse.



Twintig maanden cel voor dollemansrit in gestolen taxi

David de C. (36) uit Brussel moet twintig maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk, voor een zware aanrijding in Tilburg vorig jaar. Hij reed in een gestolen taxi door rood en botste frontaal op de auto van een 36-jarige vrouw, die nu blijvend letsel heeft aan haar voet. De C. had de taxi eerder bij het station gestolen en reed vervolgens twintig minuten als een dolle door het centrum, meerdere keren door rood en veel te hard. Hij mag ook drie jaar lang geen motorvoertuigen besturen in Nederland en moet de taxichauffeur ruim 30.000 euro schadevergoeding betalen. Lees zijn verhaal hier.

