Zo'n 300 lachgasflessen in bus gevonden tijdens verkeerscontrole in Nuenen

In een gehuurde bus hebben studenten van de politie woensdagmiddag zo'n 300 lachgasflessen gevonden tijdens een verkeerscontrole op de Karpendonkseweg in Nuenen. Ook werden tientallen andere bekeuringen uitgeschreven.

De bestuurder van de gehuurde bus werd door een motorrijder geselecteerd om aan de verkeerscontrole deel te nemen. De verkeerscontrole werd door studenten van de politie georganiseerd op de parkeerplaats van een tuincentrum in Nuenen.

Op de parkeerplaats werd de bus doorzocht en werd de enorme hoeveelheid lachgasflessen gevonden, die op twee pallets stonden. Ook werden nog wat losse cilinders gevonden. Naar schatting gaat het om zo'n 300 lachgasflessen.

Boetes

De politie heeft deze in beslag genomen en afgevoerd naar een veilige locatie. De bestuurder is niet alleen aangehouden vanwege de Opiumwet, maar kan later ook een flinke boete verwachten omdat hij de flessen verkeerd vervoerden.

Naast deze vondst werden er 69 bekeuringen uitgeschreven en 13 waarschuwingen uitgedeeld. Zes mensen werden betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en drugs.