Auto komt in sloot terecht in Elshout, man gewond naar ziekenhuis

Een man is woensdagavond met zijn auto in de sloot beland op de Wolfshoek in Elshout. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor tien in de avond. De automobilist haalde met hoge snelheid een andere auto in voordat hij in het water terechtkwam. Volgens buurtbewoners was de man in het begin niet bij kennis.

De politie en ambulancemedewerkers hebben hem geprobeerd uit de auto te halen, maar dat lukte niet. Een van de buurtbewoners heeft daarop een ladder van thuis gehaald om er beter bij te kunnen. De ramen van de auto zijn ingeslagen aan de zijkant zodat de man er alsnog uit kon worden gehaald.

Een takelbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto daarna uit het water gehaald en afgevoerd.