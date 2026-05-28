Man rijdt met auto de sloot in, buurtbewoners schieten te hulp

Een man is woensdagavond met zijn auto in de sloot beland op de Wolfshoek in Elshout. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor tien 's avonds. De automobilist haalde met hoge snelheid een andere auto in voordat hij in het water terechtkwam. Volgens buurtbewoners was de man in het begin niet bij kennis.

De politie en ambulancemedewerkers probeerden hem uit de auto te halen, maar dat lukte niet. Een van de buurtbewoners haalde daarop een ladder van thuis om er beter bij te kunnen. De ramen van de auto zijn aan de zijkant ingeslagen, zodat de man er alsnog uit kon worden gehaald.

Een takelbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto daarna uit het water gehaald en afgevoerd.