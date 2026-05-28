Mogelijk drugsafval gedumpt in Baarle-Nassau
Aan de Strontbaan in Baarle-Nassau is mogelijk drugsafval gedumpt. Drie vaten van tweehonderd liter liggen op een zandpad en er zijn een aantal vuilniszakken achtergelaten.
"Het zou gaan om een aanzienlijke hoeveelheid afval", zegt de politie. Twee vaten zijn leeggelopen op het pad.
De brandweer heeft metingen gedaan en monsters genomen. De politie doet onderzoek naar de inhoud van de vaten. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.
De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) komt het afval opruimen en afvoeren.
Waar blijft giftig drugsafval? Volgens de politie zijn er gemiddeld 43 drugsafvaldumpingen per jaar in Brabant. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de natuur, maar ook voor ons als het in het drinkwater terechtkomt. Het moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Maar hoe gaat dat? En wie zijn die mensen in speciale pakken die in actie komen? Waar gaan ze heen? En wie betaalt de rekening van de opruiming? Je ziet het in deze aflevering van HOE..?