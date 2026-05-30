Gaan deze stoere kerels weer voor de dubbel, net als ruim een eeuw geleden?

Niets minder dan een waar volksfeest barstte afgelopen weekend los in Tilburg nadat Willem II tijdens een nagelbijtend spannende play-offwedstrijd tegen Volendam de felbegeerde promotie naar de Eredivisie binnensleepte. Dat biedt de stoere kerels de kans weer eens voor de dubbel (beker en landskampioenschap) te gaan, net als 110 jaar geleden toen de club een soortgelijk kunstje voor het eerst flikte.

Willem II, dat dan kampioen is van Nederland, speelde op 20 augustus 1916 een wedstrijd tegen een groep Belgische vluchtelingen (foto: Regionaal Archief Tilburg)

Het is 1916. Terwijl in het neutrale Nederland volop wordt gevoetbald, liggen de competities in de ons omringende landen stil vanwege de Eerste Wereldoorlog die volop woedt. Voetbal is populair en Willem II speelt in augustus dat jaar een wedstrijd tegen Belgische vluchtelingen. Een kleine twintig jaar daarvoor is de nationale voetbalbond opgericht en spelen clubs om het landskampioenschap. Marten Evert van Kuiken roept in 1886 Tilburgia in het leven en twee jaar later wordt de voetbalvereniging omgedoopt tot Willem II. Vernoemd naar de gelijknamige koning die een sterke band had met de kruikenstad waar zijn militaire hoofdkwartier zat en hij uiteindelijk in 1849 stierf.

Koning Willem II (Regionaal Archief Tilburg)

De eerste jaren is het vooral een gezelligheidsclub, maar dat verandert snel. In 1904 kronen de kruiken zich tot kampioen van Brabant en pakken de zaken steeds professioneler aan. Ze willen gaan voor het hoogst haalbare.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De clubs in het westen van ons land maken de dienst uit. Sterker nog, sinds het begin van de competitie is nog nooit een vereniging van buiten de Randstad landskampioen geworden.

In 1916 is het jaar dat alle stukjes voor Willem II op zijn plaats vallen. De competitie verloopt uitstekend voor de Tilburgers en ze schoppen het tot de eindfase. Alles hangt af van de wedstrijd die ze in Deventer spelen, tegen Go Ahead Eagles. Postduif

De spelers reizen op 1 juni per trein af, net als de nodige supporters. Aanvaller Jos van Son, die later uitgroeit tot clublegende door 223 wedstrijden te spelen en liefst 185 doelpunten te maken, scoort de 0-1 en de verdediging van de Tricolores houdt de pot hermetisch gesloten. Het wonder is geschied, al weten ze daar kort na de overwinning in Tilburg nog niets over. Supporters wachten angstvallig op de postduif die vanuit Deventer op weg is naar de Kruikenstad. Ongeveer anderhalf uur later landt het beestje met de blijde boodschap en barst ook daar het feest los.

Willem II kampioen (Nieuwe Tilburgsche Courant)

De Nieuwe Tilburgsche Courant kopt de dag erna boven een stukje: Willem II Kampioen van Nederland. Het enthousiasme spat er vanaf. "Na jarenlangen arbeid, een speelseizoen vol geestdrift en tot slot eene Kampioenscompetitie vol spanning en angst is er de Tilburgsche Voetbalclub Willem II in geslaagd het hoogste te bereiken wat aan een Nederlandsche sportclub ten deel kan vallen: op 1 juni 1916 werd door Tilburg te Deventer het Kampioenschap van Nederland behaald...." En de volgende krantenpagina is zelfs in zijn geheel ingeruimd met alles over het kampioenschap.

Feest bij de spelers en supporters van Willem II op bezoek bij FC Volendam (foto: Andre Weening/Orange Pictures).

Ondanks de grote blijdschap wordt in Amsterdam een beetje smalend gedaan over de nieuwe kampioen. Ajax is kort voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak gedegradeerd en tijdens de oorlogsjaren kan niemand promoveren of degraderen. Maar als de Godenzonen tegen clubs uit de hoogste divisie oefenen, winnen ze steevast. En al hun tegenstanders in de tweede divisie rollen ze met grote cijfers op. Dus in de hoofdstad zijn ze ervan overtuigd dat als de Amsterdammers wel mee hadden gedaan, de Tricolores geen schijn van kans zouden hebben gehad. De stoere kerels krijgen al snel de kans dat recht te zetten. Ze doen mee aan het toernooi van de Zilveren Bal, dat dan vele malen belangrijker is dan de KNVB-beker. En wie treffen ze in de finale: Ajax. De Amsterdammers proberen alles, maar de Tilburgse doelman Walter van den Bergh blijkt onpasseerbaar. Rechtsbuiten Harrie van Asten tekent voor de enige treffer in het duel en ook de Zilveren Bal is voor de Kruiken. Daarmee is de eerste dubbel binnen!