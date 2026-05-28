3,5 miljoen euro voor 12 monumenten, provincie en Rijk trekken portemonnee

Twaalf rijksmonumenten verspreid over Brabant krijgen binnenkort een opknapbeurt. Dat allemaal dankzij een investering van 3,5 miljoen euro van de provincie en het Rijk. Een van de monumenten waar geld naartoe gaat is de Sint-Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen. "Dat geld kunnen we goed gebruiken", reageert bestuurslid Theo van Roosmalen.

Met de 233.754 euro kan het dak van de kerk in Den Dungen flink worden aangepakt. Bestuurslid Theo van Roosmalen van R.K. Parochie Heilige Michael geeft aan dat er al drie keer een aanvraag is gedaan. En dit jaar mag de kerk zich gelukkig prijzen: "Nu krijgen we geld waarmee we dingen kunnen gaan verbeteren. Daar zijn we heel blij mee." De plannen liggen om in 2027 te beginnen met de aanpassingen liggen er volgens hem: "Dan gaan we aanpassingen doen om ervoor te zorgen dat het hout in het dak niet gaat rotten. Ervoor zorgen dat er geen water door kan komen helpt al heel erg."

Onderhoud natuursteen en beelden

Ook de Sint-Jan in Den Bosch krijgt geld voor het onderhouden en verbeteren van het monument. Die werkzaamheden gaan eind 2026 van start. "We gaan links bij de ingang aan de zuidkant van het gebouw wat slechte delen restaureren", vertelt bestuurslid Harry Cox. "Daarbij gaat het om stukken natuursteen en gedeeltes van beelden die onderhoud nodig hebben." De subsidie die ze krijgen is onderdeel van een restauratieplan van ongeveer twintig jaar, waar al langer aan wordt gewerkt. Maar de afgelopen drie jaar vielen ze buiten de boot als het gaat om deze subsidie. "We maken ons nog steeds wel lichtelijk zorgen over de financiering van het onderhoud", laat Cox weten.

'Horen bij het dagelijks leven'

Het behoud van de monumenten is belangrijk, vindt ook provinciebestuurder Bas Maes. "Het zijn geen stukken decor, ze horen bij het dagelijks leven in Brabant. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen er ook in de toekomst van kunnen blijven genieten." Om subsidie te kunnen krijgen moeten rijksmonumenten een aanvraag doen. De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed beoordeelt vervolgens per aanvraag wie er in aanmerking komen. Er kwamen vanuit Brabant in totaal 26 aanvragen binnen, daarvan werden er uiteindelijk twaalf gekozen.

Overzicht van de 12 Brabantse rijksmonumenten die geld krijgen. Klooster Tivoli, Oudenbosch – 400.000 euro

Schuilkerk Waterstraat, Breda – 308.266 euro

Landgoed Zuidewijn, Waalwijk – 295.866 euro

Standerdmolen, Moergestel – 191.881 euro

Molen De Korenaar, Oirschot – 158.334 euro

Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch – 378.740 euro

Heilige-Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen – 233.754 euro

Molen Dageraad, Maashorst – 323.130 euro

Luciakerk, Ravenstein – 321.619 euro

Standerdmolen, Someren – 213.768 euro

Molen Janzona, Budel – 383.535 euro

Molen Nooit Gedacht, Budel – 266.078 euro