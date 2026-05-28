Broers hebben al twee jaar slaande ruzie, rechter maakt daar een eind aan

Twee broers uit Raamsdonksveer hebben, letterlijk, slaande ruzie en elke keer als ze elkaar zien wordt dat erger. De gemoederen liepen de afgelopen twee jaar zo hoog op dat de oudste broer geen andere mogelijkheid zag dan een kort geding aan te spannen. En zo zagen de twee broers en hun partners elkaar donderdag eindelijk weer eens, maar dan in een rechtszaal in Breda.

Beide broers namen zover mogelijk uit elkaar plaats in de zaal, samen met hun advocaat en vriendin. Een derde tafel tussen de twee partijen in was een soort neutrale zone.

De sfeer was gedurende de hele zaak behoorlijk gespannen, maar de voorzieningenrechter had duidelijk vaker te maken gehad met strijdende partijen en wist de emoties goed in bedwang te houden. Beide broers gaven elkaar eigenlijk de schuld van de situatie en daardoor speelden de emoties ook wel eens op. Maar het bleef in de rechtszaal uiteindelijk rustig en beschaafd.

Er is nogal wat gebeurd in Raamsdonksveer, zo bleek: vechtpartijen, schelden, bedreigen en kwaadspreken. Maar wat vooral bleek is dat wanneer twee partijen niet meer met elkaar praten er ook twee waarheden ontstaan.

Want, werd het huis van de oudste broer - die het geding aanspande - nou omsingeld nadat hij zijn schoonzus bedreigd zou hebben en moest de politie eraan te pas komen? Of ging de jongste broer juist in overleg met de wijkagent naar het huis van zijn oudere broer om het op te lossen? Sloeg de jongste zijn oudere broer tijdens een ruzie op straat of kwam hij ingrijpen bij een ruzie met een ander?

En zo waren er vele incidenten: er was tegen een kinderwagen geschopt, er was een partner een blauw oog geslagen, een schoonmoeder was met de dood bedreigd, er werd aangifte gedaan van poging tot doodslag, caféverboden werden uitgedeeld en nog veel meer.

Veel angst

De rechter liet de jongste broer alle beschuldigingen weerleggen en constateerde dat er nu bij beide partijen veel angst zit, zelfs bij de kinderen. Zo is de dochter van de vriendin van de oudste broer bang voor de broer van zijn stiefvader en wil ze niet meer meedoen met de avondvierdaagse. Omgekeerd zou de zoon van de jongste broer zijn bedreigd.