Broers hebben al twee jaar slaande ruzie, rechter maakt daar een eind aan
Twee broers uit Raamsdonksveer hebben, letterlijk, slaande ruzie en elke keer als ze elkaar zien wordt dat erger. De gemoederen liepen de afgelopen twee jaar zo hoog op dat de oudste broer geen andere mogelijkheid zag dan een kort geding aan te spannen. En zo zagen de twee broers en hun partners elkaar donderdag eindelijk weer eens, maar dan in een rechtszaal in Breda.
Beide broers namen zover mogelijk uit elkaar plaats in de zaal, samen met hun advocaat en vriendin. Een derde tafel tussen de twee partijen in was een soort neutrale zone.
De sfeer was gedurende de hele zaak behoorlijk gespannen, maar de voorzieningenrechter had duidelijk vaker te maken gehad met strijdende partijen en wist de emoties goed in bedwang te houden. Beide broers gaven elkaar eigenlijk de schuld van de situatie en daardoor speelden de emoties ook wel eens op. Maar het bleef in de rechtszaal uiteindelijk rustig en beschaafd.
Er is nogal wat gebeurd in Raamsdonksveer, zo bleek: vechtpartijen, schelden, bedreigen en kwaadspreken. Maar wat vooral bleek is dat wanneer twee partijen niet meer met elkaar praten er ook twee waarheden ontstaan.
Want, werd het huis van de oudste broer - die het geding aanspande - nou omsingeld nadat hij zijn schoonzus bedreigd zou hebben en moest de politie eraan te pas komen? Of ging de jongste broer juist in overleg met de wijkagent naar het huis van zijn oudere broer om het op te lossen? Sloeg de jongste zijn oudere broer tijdens een ruzie op straat of kwam hij ingrijpen bij een ruzie met een ander?
En zo waren er vele incidenten: er was tegen een kinderwagen geschopt, er was een partner een blauw oog geslagen, een schoonmoeder was met de dood bedreigd, er werd aangifte gedaan van poging tot doodslag, caféverboden werden uitgedeeld en nog veel meer.
Veel angst
De rechter liet de jongste broer alle beschuldigingen weerleggen en constateerde dat er nu bij beide partijen veel angst zit, zelfs bij de kinderen. Zo is de dochter van de vriendin van de oudste broer bang voor de broer van zijn stiefvader en wil ze niet meer meedoen met de avondvierdaagse. Omgekeerd zou de zoon van de jongste broer zijn bedreigd.
De rechter ging haar vingers zeker niet branden aan wie gelijk heeft in alle incidenten. Haar taak was het om een voorziening te treffen, waardoor er weer rust komt in Raamsdonksveer. Ze twijfelde of een vonnis er wel voor kan zorgen dat die gewenste rust er ook komt. Want je kunt wel afspreken dat er ‘op geen enkele manier’ contact mag worden opgenomen, maar beide families wonen maar anderhalve kilometer van elkaar en kunnen elkaar overal tegenkomen, ook bij wederzijdse familie.
En wat dan, vroeg de rechter zich af. Het leek haar beter om niet alles in een soort contract vast te leggen, maar ter plekke tot afspraken te komen. Een eerste poging om op de gang nader tot elkaar te komen mislukte. Beide partijen zagen liever eerst een vonnis van de rechter om daarna wat aanvullende afspraken te maken.
Maar dat zag de rechter niet zitten. Hier en nu is het beste moment om afspraken te maken, sprak ze uit ervaring. Ze begon meteen te dicteren aan de griffier: “Om een einde aan deze rechtszaak te maken hebben partijen de volgende afspraken gemaakt…” Wat volgde waren een paar, ogenschijnlijk, simpele punten. De ene familie komt niet in de buurt van het huis van de ander en ook niet bij hun basisschool. Beide families doen ook geen gekke uitlatingen of bedreigingen aan het adres van de ander en spreken af elkaar met rust te laten en geen confrontaties aan te gaan.
'Rust creëren'
“Zo gaan we rust creëren”, sprak de rechter, die daarmee de hele procedure in één klap beëindigde. En wonderbaarlijk genoeg zakte de spanning in het kleine zaaltje ineens weg. Er was nog wat gesputter, maar dat was meer nadenken hoe het in de praktijk moest. Beide partijen keken ineens vooruit in plaats van met wrok en haat achterom. De overeenkomst werd geprint en de broers en hun partners tekenden alle vier.
Er kon geen handje af na afloop, maar er was zeker wat bereikt in twee uur tijd. Met deze afspraken in de hand kunnen beide families met een gerust hart hun leven weer oppakken. Nu is het afwachten of het ook rustig blijft in Raamsdonksveer.
